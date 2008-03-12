Кевин Дюрэнт: «Рад, что судьи добрались до того болельщика»

Форвард Кевин Дюрэнт прокомментировал инцидент с матча против , когда один из болельщиков был удален за разговоры.

«Этот парень нес разную ерунду. Когда ты сидишь в первом ряду, то чувствуешь себя крутым, думаешь, что можешь говорить, что захочешь, но судьи его достали.

Просто заткнись и смотри игру. Болельщик не имеет отношения к тому, что происходит на площадке. На матче он является зрителем. Так смотри и наслаждайся, приятель.

Рад, что судьи добрались до того болельщика», – сказал Дюрэнт.

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