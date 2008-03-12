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Sports.ru NBA

    Кевин Дюрэнт: «Рад, что судьи добрались до того болельщика»

    Теги Голден Стэйт Портленд НБА болельщики Кевин Дюрэнт

    Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт прокомментировал инцидент с матча против «Портленда», когда один из болельщиков был удален за разговоры.

    «Этот парень нес разную ерунду. Когда ты сидишь в первом ряду, то чувствуешь себя крутым, думаешь, что можешь говорить, что захочешь, но судьи его достали.

    Просто заткнись и смотри игру. Болельщик не имеет отношения к тому, что происходит на площадке. На матче он является зрителем. Так смотри и наслаждайся, приятель.

    Рад, что судьи добрались до того болельщика», – сказал Дюрэнт.

    Кевин Дюрэнт послал воздушный поцелуй болельщику, которого увели с арены

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