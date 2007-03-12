Леброн Джеймс: «У меня нет списка предпочтительных команд. Я думаю о текущем сезоне»

Форвард «Кавальерс» опроверг информацию о том, что у него есть список наиболее интересных команд для продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что Джеймс в межсезонье-2018 перейдет в «Кэвз», «Лейкерс», «Рокетс» или «Сиксерс».

«Мне все еще предстоит проделать большой объем работы здесь. Вы не были рядом со мной по ходу карьеры и, вероятно, не знаете, но я всегда решал задачи по мере поступления. Когда придет время, я займусь этим вопросом. Но прямо сейчас нам с партнерами надо подготовиться к следующему матчу», – цитирует Джеймса ESPN.com.

Леброн Джеймс в межсезонье может подписать контракт с «Кэвз», «Лейкерс», «Рокетс» или «Сиксерс»