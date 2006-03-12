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Sports.ru NBA

    Рамона Шелберн: У «Лейкерс» небольшие шансы на подписание Леброна Джеймса

    Теги возможные переходы Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс НБА

    «Лейкерс» по-прежнему имеют небольшие шансы на подписание форварда «Кавальерс» Леброна Джеймса, утверждает инсайдер ESPN Рамона Шелберн со ссылкой на источники в лиге.

    При этом анонимный источник отмечает, что Джеймс на данном этапе и сам не знает, где продолжит карьеру.

    «Если есть кто-то, кто претендует на то, чтобы знать, о чем думает Леброн, то он бы сказал: «Как кто-то может знать, если не знает он сам?» – заявил источник.

    Джеймс в межсезонье может воспользоваться опцией и выйти на рынок свободных агентов.

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