Димитрис Прифтис: «Благодарю игроков за вторую половину матча с «Баварией»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу над «Баварией» (80:73, 1-1) во втором матче серии 1/4 финала Еврокубка.

«Тяжелая игра, похожая на ту, что была в Мюнхене, если говорить об энергии и качестве. У нас было плохое отношение к игре в первой половине. Мы плохо играли на обеих половинах. Но во второй половине мы исправились– в первую очередь, поменяли свое мышление. Мы стали прессинговать, играть лучше в защите, давить по всей площадке. Это помогло в нападении, и мы нашли возможность забивать легкие мячи, особенно в быстрых отрывах. Благодарю игроков за вторую половину. Это должно быть основой нашей игры. Иначе мы не сможем соперничать с такими командами, как . Предстоит матч в Мюнхене. Знаем, что будет трудно. Но приложим все усилия, сильно постараемся.

К таким матчам никогда недостаточно времени на подготовку. Ты анализируешь игру, вносишь коррективы. Обе команды находятся в равном положении. К таким матчам трудно подготовиться, приходиться приспосабливаться, делать выводы из первого матча. В первом матче мы показали зонную защиту, и сейчас они оказались лучше готовы к зонной защите. Другая часть подготовки – психологическая. Мы были очень расстроены после первой игры. Сегодня мы показали, что можем конкурировать с «Баварией», несмотря на неважный результат первого матча», – цитирует Прифтиса официальный сайт УНИКСа.