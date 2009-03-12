Виталий Фридзон: «У ЦСКА нет проблем с мотивацией после выхода в плей-офф Евролиги»

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон остался доволен подходом команды к матчу Евролиги с «Уникахой» (101:76).

«Мы играли здорово с самого начала матча, контролировали ход встречи. Когда повели «+20», наверное, мы немного расслабились. Но мы не переживали в это время, что вернется в игру, не боялись, что можем упустить победу. Мы сами показывали хороший баскетбол на протяжении всего игрового времени.

В конце матча «Уникахе» уже было тяжело, они проигрывали под 30 очков. Мы и в конце матча боролись до последнего, падали, бились агрессивно. Соперник забил нам всего 76 очков – это хороший результат.

Нам не тяжело мотивировать себя после того, как мы вышли в плей-офф. Мы вообще не думаем об этом, играем только на победу в каждой встрече», – цитирует Фридзона «Р-Спорт».