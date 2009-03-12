Димитрис Итудис: «Сейчас главное – оставаться здоровыми физически и психологически»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги матча Евролиги с «Уникахой» (101:76).

«Поздравляю команду, мы сегодня играли лучше и заслужили победу. У нас были свои проблемы в защите в первой половине, но мы поработали над этим, выполнили план и улучшили свою игру. Мы пропустили 33 во второй половине после 43 в первой, были активнее, энергичнее и мудрее. Мы здорово сыграли в нападении против хорошо обороняющейся команды, которая сражается с соперниками на равных практически во всех встречах, которая бьется за место в зоне плей-офф. Наш подход к игре был очень серьезным, и в конце матча мы старались разделить игровое время – в итоге у нас никто не провел на паркете больше 22 минут. Мы хорошо двигали мяч, были нежадными, зарабатывали открытые броски, создавали для себя возможности. Это здорово – сделать почти 30 результативных передач в матче Евролиги.

Сейчас главное – оставаться здоровыми физически и психологически. Хочу поблагодарить болельщиков, которые вновь создали отличную атмосферу. Думаю, им нравится, как играет наша команда, и мы рады, что можем сделать их счастливыми», – цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.