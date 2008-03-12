Василий Карасев: «Зенит» проиграл «Реджо-Эмилии» своими действиями в атаке»

Главный тренер Василий Карасев повел итоги первого четвертьфинального матча Еврокубка с «Реджо-Эмилией» (61:75).

«Матч проиграли своими действиями в атаке. В защите играли неплохо, но в атаке сыграли крайне неудачно. Сейчас сложно сказать, почему так получилось. Возможно, ребята «перегорели».

Соперник агрессивно играл на периметре проводил много смен, мы его «пробивали», но было слишком много брака в завершающей стадии. Только на этом потеряли очков 20. Понятно, что Дрю Гордон пока не в лучшей своей форме, но сложно о чем-либо говорить, если попали лишь 37 процентов двухочковых бросков», – передает слова Карасева официальный сайт «Зенита».