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Sports.ru NBA

    Крис Бруссард: «Леброн Джеймс больше подходит «Лейкерс», чем «Рокетс»

    Теги Кливленд Леброн Джеймс Хьюстон Лейкерс НБА

    Известный спортивный аналитик Крис Бруссард считает, что форвард Леброн Джеймс, который летом может покинуть «Кавальерс», больше подходит «Лейкерс», чем «Рокетс».

    «Вы думаете Джеймс Харден отойдет в сторону и скажет, что он номер 2? Куда бы Леброн сейчас не пошел, другая звезда должна согласиться отойти в сторону и стать номером 2. Если бы это был Кевин Дюрэнт, ситуация была бы другой, потому что Дюрэнт может получать мяч и бросать, он может играть без мяча. Но парню, который должен часто владеть мячом, будет сложно играть вместе с Леброном», – сказал Бруссард.

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