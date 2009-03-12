Крис Бруссард: «Леброн Джеймс больше подходит «Лейкерс», чем «Рокетс»

Известный спортивный аналитик Крис Бруссард считает, что форвард Леброн Джеймс, который летом может покинуть «Кавальерс», больше подходит , чем «Рокетс».

«Вы думаете Джеймс Харден отойдет в сторону и скажет, что он номер 2? Куда бы Леброн сейчас не пошел, другая звезда должна согласиться отойти в сторону и стать номером 2. Если бы это был Кевин Дюрэнт, ситуация была бы другой, потому что Дюрэнт может получать мяч и бросать, он может играть без мяча. Но парню, который должен часто владеть мячом, будет сложно играть вместе с Леброном», – сказал Бруссард.