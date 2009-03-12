Георгиос Барцокас: «Милан» сейчас играет намного лучше»

Главный тренер «Химок» поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом».

«Это команда, которая сейчас играет намного лучше. В недавнем матче чемпионата Италии они набрали 116 очков, что говорит о как об очень талантливой атакующей команде. Очевидно, что у нас будут разные виды мотивации в предстоящем матче, но, как я обычно говорю, Евролига – турнир, где каждый хочет играть на максимуме, поэтому мы ждем жесткого и тяжелого матча.

Обычно, я не люблю комментировать отдельных игроков, но, безусловно, Кузминскас – очень талантливый игрок с большим опытом выступления в Евролиге. В то же время нужно думать о команде, в которой есть такие игроки задней линии, как Теодор, Гаудлок и Джерреллс, способные «убить» соперника. Также «Милану» добавляют атлетизма его «большие» игроки в передней линии. Мы должны правильно настроиться на эту встречу и всегда думать только о ближайшей игре.

Перед началом встречи невозможно что-то предсказать. Никто не знает, насколько хорошо будет выглядеть наша команда, или как себя проявит соперник. Поэтому любые прогнозы всегда трудны, особенно в Евролиге. Единственное, в чем я уверен, так это в том, что нас ждет равная и очень тяжелая борьба», – цитирует Барцокаса официальный сайт «Химок».