НБА изучает обстоятельства инцидента 2011 года, когда Марк Кьюбан был обвинен в сексуальном домогательстве

НБА изучает обстоятельства инцидента 2011 года, когда владелец «Мэверикс» Марк Кьюбан был обвинен в сексуальном домогательстве.

«Офис НБА рассматривает обвинения в адрес и результаты полицейского расследования в Портленде», – заявил представитель лиги Майк Басс.

В полицейском рапорте, который оказался в распоряжении СМИ, женщина заявляет, что встретила Кьюбана в баре. Она попросила его сделать совместную фотографию. Во время съемки владелец «Мэверикс» опустил свою руку на заднюю часть ее джинсов и якобы засунул свой палец в ее половой орган.

Полиция провела расследование, но не предъявила Кьюбану обвинение за отсутствием достаточных доказательств.