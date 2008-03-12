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Sports.ru NBA

    Полиция в 2011 году провела расследование в связи с обвинением Марка Кьюбана в сексуальном домогательстве

    Теги происшествия Даллас НБА Марк Кьюбан

    Полиция в 2011 году провела расследование в связи с обвинением владельца «Далласа» Марка Кьюбана в сексуальном домогательстве.

    В полицейском рапорте, который оказался в распоряжении СМИ, девушка заявляет, что встретила Кьюбана в баре. Она попросила его сделать совместную фотографию. Во время съемки владелец «Мэверикс» опустил свою руку на заднюю часть ее джинсов и якобы засунул свой палец в ее половой орган.

    Полиция провела расследование, но не предъявила Кьюбану обвинение за отсутствием достаточных доказательств. 

    Кьюбан во время общения с полицейскими признал, что употреблял в ту ночь алкоголь, но отрицал, что домогался до женщины.

    В феврале Sports Illustrated представил материал, в котором рассказывается о сексуальных домогательствах в «Мэверикс».

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