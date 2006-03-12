Леброн Джеймс о получении Кобе Брайантом премии «Оскар»: «Мы больше, чем «заткнись и стучи мячом»

Форвард «Кавальерс» Леброн Джеймс поздравил бывшего игрока «Лейкерс» Кобе Брайанта с завоеванием престижной премии «Оскар».

Джеймс в своем сообщении с помощью хештега отметил: «Мы больше, чем «заткнись и стучи мячом».

В своей речи после вручения статуэтки Брайант ответил на слова ведущей Fox News, которая посоветовала Джеймсу и Кевину Дюрэнту «заткнуться и вести мяч» после их комментариев на политические темы.

«Не знаю, как это вообще возможно. Ну то есть баскетболисты же должны заткнуться и вести мяч. Я рад, что могу делать всего понемногу.

Меня вдохновила моя 11-летняя дочь Джианна. Она всегда мне говорит: «Папа, ты всегда говоришь нам, что нужно бороться за свою мечту, так что соберись уже», – сказал Брайант.

В феврале ведущая Fox News посоветовала Леброну Джеймсу «заткнуться и стучать мячом» после комментария о Дональде Трампе.