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Sports.ru NBA

    Грегг Попович: «Это я должен быть вице-президентом Стива Керра, а не он моим»

    Теги Голден Стэйт Сан-Антонио Грегг Попович НБА Стив Керр

    Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович, отвечая на вопрос о своем гипотетическом президентстве, выбрал бы он Стива Керра («Голден Стэйт») в качестве своего вице-президента, ответил: «Это я должен быть его вице-президентом».

    Попович и Керр являются двумя из самых уважаемых тренеров в НБА, а также близкими друзьями с похожими взглядами на социальные и политические проблемы. В прошлом году в Интернете появился сайт www.popovichkerr2020.com, которые продает футболки и кружки в поддержку пары Попович – Керр на президентских выборах 2020 года. Однако тренеры не намерены баллотироваться.

    «Мы оба понимаем, что не годимся и не можем претендовать на такую должность, а также не имеем желания», – цитирует Поповича The Bay Area News Group.

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