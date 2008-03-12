Грегг Попович: «Это я должен быть вице-президентом Стива Керра, а не он моим»

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович, отвечая на вопрос о своем гипотетическом президентстве, выбрал бы он Стива Керра ( ) в качестве своего вице-президента, ответил: «Это я должен быть его вице-президентом».

Попович и Керр являются двумя из самых уважаемых тренеров в , а также близкими друзьями с похожими взглядами на социальные и политические проблемы. В прошлом году в Интернете появился сайт www.popovichkerr2020.com, которые продает футболки и кружки в поддержку пары Попович – Керр на президентских выборах 2020 года. Однако тренеры не намерены баллотироваться.

«Мы оба понимаем, что не годимся и не можем претендовать на такую должность, а также не имеем желания», – цитирует Поповича The Bay Area News Group.