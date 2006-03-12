Стив Керр: «Научился у Поповича тому, как поддерживать в звездах чувство ответственности»

Главный тренер Стив Керр заявил, что старается относится к звездам своей команды так же, как это делает коуч «Сперс» .

По словам Керра, Попович в случае необходимости кричит на звездных игроков, не боясь задеть их чувства и рассчитывая, что это станет правильным сигналом для остальных членов команды.

«Научился у Поповича тому, как поддерживать в звездах чувство ответственности.

Поп действовал очень мудро. Он знал, что орать на парней вроде меня – не самая лучшая идея. Надо знать тех, перед кем выступаешь. Надо знать свою команду», – сказал Керр.