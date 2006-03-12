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Sports.ru NBA

    Стив Керр: «Научился у Поповича тому, как поддерживать в звездах чувство ответственности»

    Теги Голден Стэйт Сан-Антонио Грегг Попович НБА Стив Керр

    Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр заявил, что старается относится к звездам своей команды так же, как это делает коуч «Сперс» Грегг Попович.

    По словам Керра, Попович в случае необходимости кричит на звездных игроков, не боясь задеть их чувства и рассчитывая, что это станет правильным сигналом для остальных членов команды.

    «Научился у Поповича тому, как поддерживать в звездах чувство ответственности.

    Поп действовал очень мудро. Он знал, что орать на парней вроде меня – не самая лучшая идея. Надо знать тех, перед кем выступаешь. Надо знать свою команду», – сказал Керр.

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