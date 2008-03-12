Чарльз Дженкинс: «Милан» сейчас играет свободно и раскованно»

Защитник «Химок» Чарльз Дженкинс поделился ожиданиями от матча Евролиги с .

«Думаю, нас ждет тяжелый матч, несмотря на положение, которое занимает «Милан» в турнирной таблице. Это по-прежнему талантливая команда, и мы уже видели, как бьются клубы, не претендующие на попадание в плей-офф. Они играют свободно и раскованно, не испытывая никакого давления, и мы должны быть этим обеспокоены, к тому же итальянцы одержали несколько побед на выезде. «Милан» стал лучше как команда и сосредоточился на местном чемпионате. У них много отличных игроков, например, Джордан Теодор, который восстановился после повреждения. Эндрю Гаудлок тоже здоров, хотя он не принял участия в матче первого круга из-за травмы, также недавно они подписали Миндаугаса Кузминскаса. Одним словом, нас ждет еще один сложный матч Евролиги, к тому же это еще одна возможность увеличить свои шансы на попадание в плей-офф.

Ключевым моментом нашего первого матча стал Алексей Швед и его игра. Во второй половине мы хорошо сыграли в защите и остановили несколько атак «Милана», а Алексей сделал то, что ему удается лучше всего – отправлял мяч в кольцо, реализовывая свои броски. Мы неважно защищались до большого перерыва, но игра была равной. Нам удалось забить открытые броски и отработать в защите», – цитирует Дженкинса официальный сайт «Химок».