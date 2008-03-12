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Sports.ru NBA

    Джеймс Харден: «Мы играем и получаем удовольствие»

    Теги Хьюстон НБА Джеймс Харден

    Защитник «Рокетс» Джеймс Харден не считает техасскую команду главным фаворитом сезона, но доволен ее нынешним положением.

    В среду «Хьюстон» обыграл «Милуоки» и продлил победную серию до отметки 17.

    «Считаю ли нас главными фаворитами? Нет. Считаю, что мы просто играем в баскетбол и получаем удовольствие.

    Почему так спокойно восприняли новую победу в серии? Мы просто играем в баскетбол. На данном этапе нас не заботят победы и поражения. Мы думаем о том, как бы играть хорошо на обеих половинах площадки, а это должно помочь нам в плей-офф», – цитирует Хардена ESPN.com.

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