Джеймс Харден: «Мы играем и получаем удовольствие»

Защитник «Рокетс» не считает техасскую команду главным фаворитом сезона, но доволен ее нынешним положением.

В среду обыграл «Милуоки» и продлил победную серию до отметки 17.

«Считаю ли нас главными фаворитами? Нет. Считаю, что мы просто играем в баскетбол и получаем удовольствие.

Почему так спокойно восприняли новую победу в серии? Мы просто играем в баскетбол. На данном этапе нас не заботят победы и поражения. Мы думаем о том, как бы играть хорошо на обеих половинах площадки, а это должно помочь нам в плей-офф», – цитирует Хардена ESPN.com.