Кавай Ленард заявил, что хочет до конца карьеры играть за «Сан-Антонио»

Форвард «Сперс» после тренировки команды в среду впервые за несколько недель пообщался с прессой.

Ленард заявил, что хочет до конца карьеры играть за .

Ранее сообщалось, что за время восстановления от травмы бедра Ленард отдалился от команды и менеджмента техасцев. В межсезонье-2018 звездный форвард получит возможность подписать со «Сперс» контракт по схеме «супермакс».

Ленард также отметил, что рассчитывает сыграть в нынешнем сезоне.

«Скоро. Точной даты нет. Мне надо продолжать делать то, что я делаю. Прогресс есть. Надо лишь продолжать делать то, что я делаю», – сказал Ленард.