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Sports.ru NBA

    Кавай Ленард заявил, что хочет до конца карьеры играть за «Сан-Антонио»

    Теги Сан-Антонио НБА Кавай Ленард

    Форвард «Сперс» Кавай Ленард после тренировки команды в среду впервые за несколько недель пообщался с прессой.

    Ленард заявил, что хочет до конца карьеры играть за «Сан-Антонио».

    Ранее сообщалось, что за время восстановления от травмы бедра Ленард отдалился от команды и менеджмента техасцев. В межсезонье-2018 звездный форвард получит возможность подписать со «Сперс» контракт по схеме «супермакс».

    Ленард также отметил, что рассчитывает сыграть в нынешнем сезоне.

    «Скоро. Точной даты нет. Мне надо продолжать делать то, что я делаю. Прогресс есть. Надо лишь продолжать делать то, что я делаю», – сказал Ленард.

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