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Sports.ru NBA

    Алексей Лень: «Леброн Джеймc заслужил титул MVP этого сезона»

    Теги Леброн Джеймс НБА Эл Хорфорд Алексей Лень Бен Симмонс Донован Митчелл

    Центровой «Финикса» Алексей Лень считает форварда «Кливленда» Леброна Джеймса самым ценным игроком сезона-2017/18.

    «Считаю, что это титул заслужил Леброн Джеймс. В этом сезоне он показывает рекордные результаты по всем показателям, а его команда, столкнувшись с определенными трудностями, входит в тройку лидеров Восточной конференции. Даже после ухода Кайри Ирвинга и еще многих игроков ростера «Кливленда» Джеймс продолжает тянуть команду вверх.

    Приз лучшему игроку оборонительного плана я бы отдал форварду «Бостона» Элу Хорфорду. На мой взгляд, на данный момент он — лучший защищающийся в НБА. Новичком года я бы хотел видеть Бена Симмонса, но так как это его второй сезон в НБА, думаю, это звание отдадут Доновану Митчеллу из «Юты», – сказал Лень в интервью «Известиям».

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