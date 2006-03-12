Алексей Лень: «Леброн Джеймc заслужил титул MVP этого сезона»

Центровой «Финикса» Алексей Лень считает форварда «Кливленда» Леброна Джеймса самым ценным игроком сезона-2017/18.
«Считаю, что это титул заслужил Леброн Джеймс. В этом сезоне он показывает рекордные результаты по всем показателям, а его команда, столкнувшись с определенными трудностями, входит в тройку лидеров Восточной конференции. Даже после ухода Кайри Ирвинга и еще многих игроков ростера «Кливленда» Джеймс продолжает тянуть команду вверх.
Приз лучшему игроку оборонительного плана я бы отдал форварду «Бостона» Элу Хорфорду. На мой взгляд, на данный момент он — лучший защищающийся в НБА. Новичком года я бы хотел видеть Бена Симмонса, но так как это его второй сезон в НБА, думаю, это звание отдадут Доновану Митчеллу из «Юты», – сказал Лень в интервью «Известиям».