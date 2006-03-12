Алексей Лень: «Леброн Джеймc заслужил титул MVP этого сезона»

Центровой «Финикса» считает форварда «Кливленда» Леброна Джеймса самым ценным игроком сезона-2017/18.

«Считаю, что это титул заслужил . В этом сезоне он показывает рекордные результаты по всем показателям, а его команда, столкнувшись с определенными трудностями, входит в тройку лидеров Восточной конференции. Даже после ухода Кайри Ирвинга и еще многих игроков ростера «Кливленда» Джеймс продолжает тянуть команду вверх.

Приз лучшему игроку оборонительного плана я бы отдал форварду «Бостона» Элу Хорфорду. На мой взгляд, на данный момент он — лучший защищающийся в . Новичком года я бы хотел видеть Бена Симмонса, но так как это его второй сезон в НБА, думаю, это звание отдадут из «Юты», – сказал Лень в интервью «Известиям».