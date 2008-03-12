Команды австралийской лиги предоставят место в составе молодым игрокам, которые планируют участвовать в драфте НБА

Команды австралийской NBL предоставят дополнительное место в составе молодым игрокам, которые планируют участвовать в драфте , но не намерены выступать за университет.

Программа «Next Stars» подразумевает для молодых баскетболистов годовую зарплату в 78 тысяч долларов.

Прототипом для программы служит , который в 2016 году отказался от предложения Аризоны и провел сезон-2016/17 в NBL. На драфте-2017 форвард был выбран «Тандер» под 21-м номером.

Ранее стало известно, что НБА будет работать над тем, чтобы предоставить молодым игрокам альтернативный NCAA путь в лигу.