Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
Sports.ru NBA

    Команды австралийской лиги предоставят место в составе молодым игрокам, которые планируют участвовать в драфте НБА

    Теги НБА NCAA чемпионат Австралии Терренс Фергюсон

    Команды австралийской NBL предоставят дополнительное место в составе молодым игрокам, которые планируют участвовать в драфте НБА, но не намерены выступать за университет. 

    Программа «Next Stars» подразумевает для молодых баскетболистов годовую зарплату в 78 тысяч долларов.

    Прототипом для программы служит Терренс Фергюсон, который в 2016 году отказался от предложения Аризоны и провел сезон-2016/17 в NBL. На драфте-2017 форвард был выбран «Тандер» под 21-м номером.

    Ранее стало известно, что НБА будет работать над тем, чтобы предоставить молодым игрокам альтернативный NCAA путь в лигу.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться