Команды австралийской лиги предоставят место в составе молодым игрокам, которые планируют участвовать в драфте НБА

Команды австралийской NBL предоставят дополнительное место в составе молодым игрокам, которые планируют участвовать в драфте НБА, но не намерены выступать за университет.
Программа «Next Stars» подразумевает для молодых баскетболистов годовую зарплату в 78 тысяч долларов.
Прототипом для программы служит Терренс Фергюсон, который в 2016 году отказался от предложения Аризоны и провел сезон-2016/17 в NBL. На драфте-2017 форвард был выбран «Тандер» под 21-м номером.
Ранее стало известно, что НБА будет работать над тем, чтобы предоставить молодым игрокам альтернативный NCAA путь в лигу.