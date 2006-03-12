НБА планирует заняться развитием школьников и снизить возврастной порог до 18 лет

Согласно сообщению ESPN.com, НБА планирует включиться в развитие подростков во время их учебы в школе. Лига намерена заняться развитием у школьников навыков, которые помогут им как на площадке, так и вне ее. В конечном итоге это откроет альтернативный путь в НБА, в обход , а также даст 18-летним баскетболистам возможность получать зарплату либо от клубов НБА, либо в G-лиге.

Комиссионер НБА Адам Сильвер и его главные советники в течение нескольких месяцев занимались сбором информации с участием заинтересованных сторон. Это включало официальные встречи с профсоюзом игроков по поводу внесения поправок в правила возрастных ограничений для новичков. Как отмечают источники, планы Сильвера гораздо более обширные, чем просто открыть дверь в НБА для 18-летних игроков.

С 2005 года игрок имеет право на участие в драфте, если ему не меньше 19 лет, либо с момента, когда он закончил школу, прошел один год.