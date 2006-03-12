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Sports.ru NBA

    Стив Керр: «Нужно разрешить не выбранным на драфте игрокам возвращаться в NCAA»

    Теги Голден Стэйт НБА NCAA Стив Керр

    Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр предложил разрешить не выбранным на драфте НБА игрокам возвращаться в NCAA.

    «Один из вариантов, которые NCAA нужно рассмотреть, – это, если ребенок подписывает контракт с агентом, но его не выбирают на драфте, возьмите его обратно. Почему нет? Какой от этого вред? Мы говорим о любительском спорте и всей этой чепухе, но если вы действительно хотите сделать то, что в интересах ребенка, возьмите его обратно в NCAA. Сделайте что-то хорошее для детей», – цитирует Керра ESPN.com.

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