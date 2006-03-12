Стив Керр: «Нужно разрешить не выбранным на драфте игрокам возвращаться в NCAA»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр предложил разрешить не выбранным на драфте игрокам возвращаться в NCAA.

«Один из вариантов, которые нужно рассмотреть, – это, если ребенок подписывает контракт с агентом, но его не выбирают на драфте, возьмите его обратно. Почему нет? Какой от этого вред? Мы говорим о любительском спорте и всей этой чепухе, но если вы действительно хотите сделать то, что в интересах ребенка, возьмите его обратно в NCAA. Сделайте что-то хорошее для детей», – цитирует Керра ESPN.com.