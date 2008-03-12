Василий Карасев: «Перед «Реджо-Эмилией» старались подготовиться к той степени жесткости, которую ожидаем увидеть»

Главный тренер Василий Карасев рассказал о том, каким будет баскетбол в четвертьфинальной серии Еврокубка с «Реджо-Эмилией».

«В предыдущих сезонах на стадии четвертьфинала Еврокубка мы постоянно встречались с российскими клубами, поэтому в противостоянии с «Реджо-Эмилией» есть определенный плюс - появится эффект неожиданности. В своей лиге все знают друг друга от и до, все команды разобраны до мельчайших деталей, поэтому чем-то удивить соперника сложно. В этом сезоне мы уже сыграли с двумя итальянскими командами, стиль их игры нам уже более-менее знаком.

Случайных команд на данной стадии уже быть не может. «Реджо-Эмилия» мощно прошла два групповых этапа, квалифицировалась в четвертьфинал с первого места в своей подгруппе на стадии Топ-16. От итальянцев стоит ждать жесткой защиты, где-то даже на грани фола. Они играют в не слишком быстрый баскетбол, но после хорошей защиты способны убежать в отрыв. Для нас первоочередной задачей было в тренировочном процессе создать условия, максимально приближенные к игровым, чтобы ребята были готовы к той степени жесткости, которую мы ожидаем увидеть», – цитирует Карасева официальный сайт «Зенита».