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Sports.ru NBA

    ESPN: Кевин Лав не доиграл матч с «Тандер» из-за панической атаки

    Теги Кливленд НБА Кевин Лав

    Форвард «Кавальерс» Кевин Лав рассказал о панической атаке, которую пережил во время матча против «Атланты» 5 ноября.

    В январе Лав не доиграл до конца матч с «Оклахома-Сити» из-за неназванной болезни. «Кавальерс» после этого провели «шумное и напряженное» собрание, в ходе которого плохое самочувствие Лава было поставлено под сомнение. 

    По информации ESPN.com, Лав во время собрания объяснил одноклубникам, что во время игры с «Тандер» пережил еще одну паническую атаку.

    Форвард не упоминал об этой ситуации в посте на сайте The Players’ Tribune.

     

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