ESPN: Кевин Лав не доиграл матч с «Тандер» из-за панической атаки

Форвард «Кавальерс» рассказал о панической атаке, которую пережил во время матча против «Атланты» 5 ноября.

В январе Лав не доиграл до конца матч с «Оклахома-Сити» из-за неназванной болезни. «Кавальерс» после этого провели «шумное и напряженное» собрание, в ходе которого плохое самочувствие Лава было поставлено под сомнение.

По информации ESPN.com, Лав во время собрания объяснил одноклубникам, что во время игры с «Тандер» пережил еще одну паническую атаку.

Форвард не упоминал об этой ситуации в посте на сайте The Players’ Tribune.