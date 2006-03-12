Кевин Лав рассказал о панической атаке во время матча

Форвард «Кавальерс» в посте на сайте The Players’ Tribune рассказал о панической атаке, которую пережил во время матча против «Атланты» 5 ноября.

«На протяжении 29 лет я думал, что психическое здоровье – это проблема кого-то другого, это не про меня. Конечно, на каком-то уровне я знал, что некоторым людям становилось лучше после того, как они рассказывали о своей ситуации или просили о помощи. Просто я никогда не думал, что с этим придется столкнуться мне. Я рассматривал подобную ситуацию как проявление слабости, которая могла повлиять на мой успех в спорте или выставить меня в дурном свете. Потом случилась паническая атака.

Оказавшись тогда на скамейке, я почувствовал, что мое сердце работает быстрее обычного. Затем возникла проблема с дыханием. Это трудно описать, но все вокруг вращалось, будто мой мозг пытался вылезти из головы. Воздух был таким тяжелым, неприятным. Было ощущение, что рот набит мелом.

Помню, наш ассистент кричал что-то о том, как надо сыграть в защите. Я кивал, но по большей части не слышал то, что он говорил. На тот момент я потерял контроль, это была паника. Когда я выбрался их толпы игроков, то знал, что не вернусь на площадку – в прямом смысле, не смогу сделать это физически», – написал Лав.