ЦСКА и «Норникель» проведут сбор для юных баскетболистов

С 26 мая по 2 июня в УСК ЦСКА по инициативе владельца армейского клуба, компании «Норникель» впервые в истории состоится дневной баскетбольный кэмп для мальчиков 2004-2008 годов рождения. В программе каждого дня – двухразовые тренировки, теоретическое занятие, мастер-классы армейских ветеранов, звездных баскетболистов прошлого и настоящего.



Все расходы по участию в сборе и обеды между тренировками несет ПБК ЦСКА. Проживание и проезд не предоставляются.



Одна из основных задач лагеря – повышение мастерства игрока с учетом его текущего уровня подготовки и амплуа под руководством всемирно известных специалистов. Индивидуальный подход к каждому участнику позволит добиться максимального результата в совершенствовании технических навыков, физической и тактической подготовки, развитию личностных качеств.



С этой целью на сбор приглашены известнейшие отечественные и зарубежные специалисты по работе с молодежью. Главным действующим лицом кэмпа станет Дон Шоуолтер, директор по тренерскому развитию юниорской программы Федерации баскетбола США, четырехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Америки в качестве главного тренера кадетской сборной США (U17). В досье Шоуолтера – 42 года работы в школьных командах и безупречные показатели во главе сборной страны, не потерпевшей за девять лет его работы ни одного поражения. Под руководством Дона в составе «звездно-полосатых» кадетов выступали нынешние звезды НБА Брэдли Бил, Андре Драммонд, Джабари Паркер, Джалил Окафор и Джейсон Тэйтум.



Особенности организации тренировочного процесса:



– минимум один тренер на трех игроков при работе над развитием навыков;

– известные тренеры по физической подготовке с программой для каждой группы;

– гибкая баскетбольная программа;

– игровая программа тесно связана с программой по развитию навыков;

– формирование групп по уровню подготовленности;

– рекомендации по окончанию лагеря.

Подать заявку можно на официальном сайте ЦСКА.