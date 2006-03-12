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    ACB. 21-й тур. «Мурсия» была слабее «Барселоны»

    Теги результаты Барселона Ласса чемпионат Испании Мурсия

    В рамках 21-го тура чемпионата Испании «Мурсия» уступила «Барселоне».

    Чемпионат Испании

    ACB

    21-й тур

    Мурсия – Барселона - 55:61 (13:15, 9:11, 16:16, 17:19)

    МУРСИЯ: Ройас (14+8 подборов), Ханна (13), Соко (11).

    БАРСЕЛОНА: Рибас, Томич (оба – 13), Клавер (12).

    3 марта. 21.00 

    Положение команд: Реал – 18-2, Валенсия – 14-6, Баскония – 13-7, Барселона – 14-7, Уникаха – 12-8, Гран-Канария – 12-8, Фуэнлабрада – 12-8, Андорра – 11-9, Тенерифе – 11-9, Обрадойро – 10-10, Мурсия – 10-11, Эстудиантес – 9-11, Гипускоа – 8-12, Сарагоса – 7-13, Бильбао – 6-14, Сан-Пабло Бургос – 6-14, Ховентуд – 4-16, Бетис – 4-16.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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