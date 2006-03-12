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    Евгений Пашутин: «Историческое противостояние «Автодор» – ЦСКА – во все времена блюдо с перчинкой»

    Теги ЦСКА Автодор Евгений Пашутин Единая лига ВТБ

    Главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин пригласил жителей Саратова прийти на трибуны и поддержать команду в историческом противостоянии с московским ЦСКА.

    «Этот матч крайне важен для нас. ЦСКА идет на первом месте в Евролиге и занимает верхние строчки в Лиге ВТБ. У армейцев хорошо укомплектованная команда, имеющая в составе 12 равноценных игроков. На данный момент их основную ударную силу составляют Де Коло, Хиггинс, Родригес и Клайберн.

    С возвращением в строй Хайнса передняя линия ЦСКА выглядит еще более мощно. Даже когда снайперы москвичей допускают промахи, Хайнс, Курбанов и Воронцевич надежно подчищают их. Нам нужно быть внимательными на подборах, постараться остановить проходы гостей, заставить атаковать через руки, не позволить быстро убегать в контратаки, действовать в физическом контакте.

    Постараемся вынудить армейцев в нападении играть позиционно. ЦСКА отлично защищается и имеет размер под щитами, часто используя высокий состав. Мы должны контролировать мяч, совершать проходы, а также искать свободного игрока на периметре. Конечно, будет непросто. Однако постараемся показать свой лучший баскетбол.

    Хотелось бы отдельно поблагодарить болельщиков за горячую поддержку в предыдущих матчах. В Саратове всегда умели болеть! Историческое противостояние «Автодор» – ЦСКА – во все времена блюдо с перчинкой. Приглашаю жителей города прийти на трибуны и поддержать нас. Постараемся продемонстрировать свой максимум, чтобы порадовать болельщиков качественной игрой», – передает слова Пашутина официальный сайт «Автодора».

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