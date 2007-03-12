НБА. «Атланта» выиграла у «Финикса», «Торонто» победил «Шарлотт» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей. «Атланта» обыграла на своей площадке «Финикс», «Торонто» одержал победу над «Шарлотт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 марта, 23.30, «Philips Arena»
- Атланта
- Принс (22), Шредер (21 + 6 передач), Дорси (12), Дедмон (7), Коллинз (4 + 7 подборов) – старт; Дилэйни (12), Мускала (10), Пламли (10 + 11 подборов), Тэйлор (8), Моррис (7).
- Дата проведения
- 5 марта, 02.00, «Air Canada Centre»
- Торонто
- Дерозан (19 + 8 передач), Валанчюнас (18 + 13 подборов), Ибака (17 + 8 подборов), Лаури (14 + 10 подборов), Миллер (0) – старт; Ванвлит (12), Майлз (12), Сиакам (7), Райт (4), Пауэлл (0), Ногейра (0), Пелтль (0).
- Шарлотт
- Уокер (27), Батюм (10 + 8 передач), Ховард (10 + 10 подборов), Кидд-Гилкрист (8), Марв. Уильямс (2) – старт; Лэмб (16), Камински (15), Зеллер (6 + 7 подборов), Картер-Уильямс (4), Грэм (0).
- Дата проведения
- 5 марта, 02.00, «Verizon Center»
- Вашингтон
- Бил (22 + 11 передач + 5 потерь), Портер (17 + 8 подборов), М-ф Моррис (12 + 7 подборов), Гортат (10 + 7 подборов), Саторански (7) – старт; Скотт (10), Маинми (8 + 9 подборов), Микс (7), Фрэйзер (2).
- Дата проведения
- 5 марта, 03.00, «American Airlines Center»
- Даллас
- Смит (23 + 8 передач), Новицки (23 + 7 подборов), Барнс (18), Феррелл (5), Пауэлл (5 + 11 подборов) – старт; Бареа (13), Макдермотт (10), Коллинсворт (5), Ноэл (4 + 8 подборов), Межри (2), Хопсон (1), Клебер (0).
- Дата проведения
- 5 марта, 04.00, «Bradley Center»
- Милуоки
- Адетокумбо (35 + 9 подборов + 7 передач), Бледсоу (22 + 7 передач), Хенсон (11), Миддлтон (10), Снелл (7) – старт; Паркер (13 + 7 подборов), Зеллер (11), Терри (9), Браун (0), Макер (0).
- Филадельфия
- Шарич (25), Эмбиид (19 + 8 подборов + 7 потерь), Редик (17 + 5 потерь), Симмонс (12 + 15 передач + 6 потерь), Ковингтон (9) – старт; Белинелли (10), Ильясова (7), Макконнелл (6), Луваву-Кабарро (3), Джонсон (2).
- Дата проведения
- 5 марта, 05.00, «Staples Center»
- Клипперс
- Риверс (27), Харрис (26 + 8 подборов), Джордан (17 + 15 подборов), Теодосич (14), Джонсон (0) – старт; Уильямс (21), Харрелл (11), Торнвелл (5), Килпатрик (2), Деккер (0).
- Дата проведения
- 5 марта, 05.00, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
- Богданович (22 + 7 передач), Лабиссьер (14), Джексон (12), Куфос (12 + 8 подборов), Фокс (10) – старт; Хилд (12), Картер (9), Мэйсон (8), Темпл (3), Кабокло (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.