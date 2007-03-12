НБА. «Атланта» выиграла у «Финикса», «Торонто» победил «Шарлотт» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей. «Атланта» обыграла на своей площадке «Финикс», «Торонто» одержал победу над «Шарлотт».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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