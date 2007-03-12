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Sports.ru NBA

    НБА. «Атланта» выиграла у «Финикса», «Торонто» победил «Шарлотт» и другие результаты

    Теги результаты Атланта Шарлотт Даллас Индиана Клипперс Милуоки Бруклин Нью-Йорк Новый Орлеан Филадельфия Финикс Сакраменто Торонто НБА Вашингтон

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей. «Атланта» обыграла на своей площадке «Финикс», «Торонто» одержал победу над «Шарлотт».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Атланта – Финикс 113:112 (29:23, 27:33, 30:31, 27:25)
    Дата проведения
    4 марта, 23.30, «Philips Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Атланта
    Принс (22), Шредер (21 + 6 передач), Дорси (12), Дедмон (7), Коллинз (4 + 7 подборов) – старт; Дилэйни (12), Мускала (10), Пламли (10 + 11 подборов), Тэйлор (8), Моррис (7).
    Финикс
    Уоррен (35), Букер (20 + 5 потерь), Пэйтон (11 + 10 подборов + 14 передач), Бендер (6 + 8 передач), Чендлер (6) – старт; Крисс (17 + 4 блок-шота), Джексон (10), Дэниелс (5), Лень (2), Харрисон (0).

    Торонто – Шарлотт 103:98 (26:21, 26:22, 30:26, 21:29)
    Дата проведения
    5 марта, 02.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Статистика
    Торонто
    Дерозан (19 + 8 передач), Валанчюнас (18 + 13 подборов), Ибака (17 + 8 подборов), Лаури (14 + 10 подборов), Миллер (0) – старт; Ванвлит (12), Майлз (12), Сиакам (7), Райт (4), Пауэлл (0), Ногейра (0), Пелтль (0).
    Шарлотт
    Уокер (27), Батюм (10 + 8 передач), Ховард (10 + 10 подборов), Кидд-Гилкрист (8), Марв. Уильямс (2) – старт; Лэмб (16), Камински (15), Зеллер (6 + 7 подборов), Картер-Уильямс (4), Грэм (0).

    Вашингтон – Индиана 95:98 (20:30, 25:25, 20:25, 30:18)
    Дата проведения
    5 марта, 02.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Статистика
    Вашингтон
    Бил (22 + 11 передач + 5 потерь), Портер (17 + 8 подборов), М-ф Моррис (12 + 7 подборов), Гортат (10 + 7 подборов), Саторански (7) – старт; Скотт (10), Маинми (8 + 9 подборов), Микс (7), Фрэйзер (2).
    Индиана
    Оладипо (33 + 7 подборов), Богданович (20), Джозеф (16), Тернер (12 + 13 подборов), Янг (0) – старт; Сабонис (8), Янг (4), Робинсон (3), Стивенсон (2), Лиф (0).

    Даллас – Новый Орлеан 109:126 (25:33, 24:32, 29:26, 31:35)
    Дата проведения
    5 марта, 03.00, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Статистика
    Даллас
    Смит (23 + 8 передач), Новицки (23 + 7 подборов), Барнс (18), Феррелл (5), Пауэлл (5 + 11 подборов) – старт; Бареа (13), Макдермотт (10), Коллинсворт (5), Ноэл (4 + 8 подборов), Межри (2), Хопсон (1), Клебер (0).
    Новый Орлеан
    Холидэй (30 + 7 передач), Миротич (24), Дэвис (23 + 13 подборов), Рондо (14 + 9 подборов + 10 передач), Мур (7) – старт; Диалло (13 + 15 подборов), Кларк (9), Лемон (6), Лиггинс (0), Миллер (0).

    Милуоки – Филадельфия 118:110 (31:43, 29:29, 33:14, 25:24)
    Дата проведения
    5 марта, 04.00, «Bradley Center»
    Онлайн матча Статистика
    Милуоки
    Адетокумбо (35 + 9 подборов + 7 передач), Бледсоу (22 + 7 передач), Хенсон (11), Миддлтон (10), Снелл (7) – старт; Паркер (13 + 7 подборов), Зеллер (11), Терри (9), Браун (0), Макер (0).
    Филадельфия
    Шарич (25), Эмбиид (19 + 8 подборов + 7 потерь), Редик (17 + 5 потерь), Симмонс (12 + 15 передач + 6 потерь), Ковингтон (9) – старт; Белинелли (10), Ильясова (7), Макконнелл (6), Луваву-Кабарро (3), Джонсон (2).

    Клипперс – Бруклин 123:120 (32:27, 33:26, 26:33, 32:34)
    Дата проведения
    5 марта, 05.00, «Staples Center»
    Онлайн матча Статистика
    Клипперс
    Риверс (27), Харрис (26 + 8 подборов), Джордан (17 + 15 подборов), Теодосич (14), Джонсон (0) – старт; Уильямс (21), Харрелл (11), Торнвелл (5), Килпатрик (2), Деккер (0).
    Бруклин
    Кэрролл (20 + 7 подборов), Аллен (7 + 5 потерь), Расселл (6), Динуидди (6 + 10 передач), Крэбб (6) – старт; Леверт (27), Харрис (19), Холлис-Джефферсон (15 + 8 подборов), Каннингем (14).

    Сакраменто – Нью-Йорк 102:99 (32:20, 19:26, 32:26, 19:27)
    Дата проведения
    5 марта, 05.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Статистика
    Сакраменто
    Богданович (22 + 7 передач), Лабиссьер (14), Джексон (12), Куфос (12 + 8 подборов), Фокс (10) – старт; Хилд (12), Картер (9), Мэйсон (8), Темпл (3), Кабокло (0).
    Нью-Йорк
    Хардуэй (24), Кантер (14 + 16 подборов), Ли (10), Бизли (6 + 5 потерь), Мудиай (0) – старт; О’Куинн (14 + 8 подборов), Берк (11 + 6 передач), Ниликина (7), Томас (5), Уильямс (4), Хикс (4).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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