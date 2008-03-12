Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей. В Хьюстоне местные «Рокетс» увеличили победную серию до 15, обыграв со счетом 123:120.

«Портленд» одержал домашнюю победу над «Оклахома-Сити» (108:100).

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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