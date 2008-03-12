Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей. В Хьюстоне местные «Рокетс» увеличили победную серию до 15, обыграв «Бостон» со счетом 123:120.
«Портленд» одержал домашнюю победу над «Оклахома-Сити» (108:100).
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 марта, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
- Фурнье (19), Вучевич (19), Огастин (16), Гордон (14 + 8 подборов), Симмонс (11) – старт; Хезонья (16), Мак (6), Бийомбо (4 + 7 подборов), Берч (2), Вон (0), Айванду (0), Айзек (0), Спейтс (0).
- Дата проведения
- 4 марта, 03.30, «Quicken Loans Arena»
- Кливленд
- Джеймс (25 + 10 подборов + 15 передач), Джей Ар Смит (19), Джордж Хилл (17), Осман (13), Томпсон (12 + 7 подборов) – старт; Нэнс (14 + 8 подборов), Кларксон (11), Худ (6), Перрантес (0), Холланд (0), Корвер (0).
- Дата проведения
- 4 марта, 03.30, «American Airlines Arena»
- Майами
- Ричардсон (17), Дж. Джонсон (14), Драгич (13), Бэббит (9), Уайтсайд (8 + 19 подборов) – старт; Олиник (17), Уинслоу (13), Уэйд (11), Макгрудер (3), Хаслем (0).
- Дата проведения
- 4 марта, 04.30, «Toyota Center»
- Хьюстон
- Харден (26 + 7 подборов + 10 передач + 5 перехватов), Ариза (21), Пол (15 + 7 передач), Такер (9), Капела (8 + 17 подборов) – старт; Гордон (29), Нене (8), Мба а Муте (7), Джонсон (0).
- Дата проведения
- 4 марта, 05.00, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
- Пау Газоль (19 + 10 подборов + 8 передач), Миллс (14), Мюррей (12 + 7 подборов), Бертанс (11), Андерсон (8) – старт; Гэй (15 + 8 подборов), Джинобили (12 + 6 передач), Ловернь (8 + 9 подборов), Грин (7), Паркер (6).
- Дата проведения
- 4 марта, 06.00, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
- Фокс (17), Богданович (15), Рэндолф (12), Куфос (8 + 7 подборов), Джексон (3) – старт; Лабиссьер (12 + 12 подборов), Мэйсон (9), Хилд (9), Картер (6).
- Дата проведения
- 4 марта, 06.00, «Moda Center»
- Портленд
- Макколлум (28 + 8 подборов + 6 передач), Лиллард (20 + 7 передач), Тернер (17), Нуркич (9 + 7 подборов), Амину (3) – старт; Коллинз (12), Напьер (7), Коннотон (6), Дэвис (6 + 10 подборов), Ленард (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.