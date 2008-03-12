Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
Sports.ru NBA

    НБА. «Хьюстон» выиграл у «Бостона», «Портленд» обыграл «Оклахома-Сити» и другие результаты

    Теги результаты Бостон Кливленд Денвер Детройт Хьюстон Лейкерс Мемфис Майами Орландо Портленд Сакраменто Сан-Антонио НБА Юта Оклахома-Сити

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей. В Хьюстоне местные «Рокетс» увеличили победную серию до 15, обыграв «Бостон» со счетом 123:120.

    «Портленд» одержал домашнюю победу над «Оклахома-Сити» (108:100).

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Орландо – Мемфис 107:100 (31:27, 21:25, 25:27, 30:21)
    Дата проведения
    4 марта, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Статистика
    Орландо
    Фурнье (19), Вучевич (19), Огастин (16), Гордон (14 + 8 подборов), Симмонс (11) – старт; Хезонья (16), Мак (6), Бийомбо (4 + 7 подборов), Берч (2), Вон (0), Айванду (0), Айзек (0), Спейтс (0).
    Мемфис
    Маклемор (20 + 7 подборов), Мартин (19 + 11 подборов), Чалмерс (15), Грин (10 + 13 подборов + 7 передач), Брукс (9) – старт; Симмонс (14), Рэбб (5), Парсонс (4), Хенри (2), Джонсон (2).

    Кливленд – Денвер 117:126 (31:37, 31:36, 35:30, 20:23)
    Дата проведения
    4 марта, 03.30, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Кливленд
    Джеймс (25 + 10 подборов + 15 передач), Джей Ар Смит (19), Джордж Хилл (17), Осман (13), Томпсон (12 + 7 подборов) – старт; Нэнс (14 + 8 подборов), Кларксон (11), Худ (6), Перрантес (0), Холланд (0), Корвер (0).
    Денвер
    Харрис (32), Мюррэй (16), Чендлер (16), Миллсэп (11), Йокич (9 + 7 подборов + 8 передач) – старт; Бартон (23 + 8 подборов + 7 передач), Пламли (8), Харрис (4), Джефферсон (4), Бизли (3).

    Майами – Детройт 105:96 (27:28, 32:18, 15:24, 31:26)
    Дата проведения
    4 марта, 03.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Майами
    Ричардсон (17), Дж. Джонсон (14), Драгич (13), Бэббит (9), Уайтсайд (8 + 19 подборов) – старт; Олиник (17), Уинслоу (13), Уэйд (11), Макгрудер (3), Хаслем (0).
    Детройт
    Гриффин (31 + 6 передач), Драммонд (22 + 18 подборов + 5 потерь), Буллок (11 + 8 подборов), Эннис (7), Смит (4) – старт; Байкс (7), Джонсон (5), Гэллоуэй (4), Морлэнд (3), Толливер (2).

    Хьюстон – Бостон 123:120 (30:32, 28:32, 28:25, 37:31)
    Дата проведения
    4 марта, 04.30, «Toyota Center»
    Онлайн матча Статистика
    Хьюстон
    Харден (26 + 7 подборов + 10 передач + 5 перехватов), Ариза (21), Пол (15 + 7 передач), Такер (9), Капела (8 + 17 подборов) – старт; Гордон (29), Нене (8), Мба а Муте (7), Джонсон (0).
    Бостон
    Ирвинг (18 + 6 передач), Тейтум (12), Хорфорд (10), Браун (9), Бэйнс (4) – старт; М-с Моррис (21), Монро (18), Розир (17), Смарт (11).

    Сан-Антонио – Лейкерс 112:116 (30:23, 30:30, 31:27, 21:36)
    Дата проведения
    4 марта, 05.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча Статистика
    Сан-Антонио
    Пау Газоль (19 + 10 подборов + 8 передач), Миллс (14), Мюррей (12 + 7 подборов), Бертанс (11), Андерсон (8) – старт; Гэй (15 + 8 подборов), Джинобили (12 + 6 передач), Ловернь (8 + 9 подборов), Грин (7), Паркер (6).
    Лейкерс
    Рэндл (25), Болл (18 + 7 подборов + 11 передач), Колдуэлл-Поуп (18 + 13 подборов), Лопес (14), Кузма (11 + 8 подборов) – старт; Томас (21 + 7 передач + 5 потерь), Уиэр (7), Зубац (2), Пэйтон (0), Эннис (0).

    Сакраменто – Юта 91:98 (17:25, 26:27, 23:23, 25:23)
    Дата проведения
    4 марта, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Статистика
    Сакраменто
    Фокс (17), Богданович (15), Рэндолф (12), Куфос (8 + 7 подборов), Джексон (3) – старт; Лабиссьер (12 + 12 подборов), Мэйсон (9), Хилд (9), Картер (6).
    Юта
    Митчелл (27), Гобер (16 + 12 подборов), Фэйворс (15 + 8 подборов), Рубио (10 + 8 подборов + 6 передач), Инглс (8) – старт; Краудер (14), Жеребко (8), Нето (0), О'Нил (0).

    Портленд – Оклахома-Сити 108:100 (25:28, 28:22, 30:25, 25:25)
    Дата проведения
    4 марта, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Статистика
    Портленд
    Макколлум (28 + 8 подборов + 6 передач), Лиллард (20 + 7 передач), Тернер (17), Нуркич (9 + 7 подборов), Амину (3) – старт; Коллинз (12), Напьер (7), Коннотон (6), Дэвис (6 + 10 подборов), Ленард (0).
    Оклахома-Сити
    Уэстбрук (30 + 11 подборов + 6 передач), Джордж (21 + 7 подборов), Паттерсон (12), Адамс (12 + 7 подборов), Хьюстис (3) – старт; Грант (13), Фелтон (9), Абринес (0), Брюэр (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться