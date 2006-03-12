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    Анатолий Поливода: «Движение вверх» пока не смотрел, но знаю, что ничего хорошего там не увижу»

    Теги Сборная СССР Мюнхен-1972 Движение вверх (фильм, 2017)

    Олимпийский чемпион-1972 Анатолий Поливода рассказал о несоответствиях в фильме «Движение вверх», который посвящен триумфу сборной СССР на Играх в Мюнхене.

    «Пока не смотрел, но знаю, что ничего хорошего там не увижу... В гостях у внучки по интернету уже одним глазом взглянул и увидел ровно то, что ожидал. Прыжки на батутах на тренировках, броски сверху с невероятными пируэтами и разбитый на осколки щит еще можно как-то объяснить стремлением кинематографистов сделать кино зрелищным. Но сцена в душе мужской раздевалки, куда прибежала невеста Саши Белова…
     
    Такого, я извиняюсь, в жизни точно быть не могло. А уличный матч будущих олимпийских чемпионов в одном из негритянских кварталов? Чтобы Едешко, Жармухамедов, Коркия и Белов проиграли четырем бомжам, поставив банку черной икры против ста долларов? Это даже не смешно, по-моему. 

    Линия Паулаускаса, который пытается сбежать на Запад? Бред. Нет, мы, конечно, помним, при каких обстоятельствах жившая своей жизнью Литва вдруг стала в 39-м году «советской», утратив суверенитет. Но то, что Паулаускас общался с коренными литовцами, которые жили в Германии, было совершенно нормальным. От него, вообще, никогда не исходило никакой антисоветчины, Тем более, что Модя был капитаном сборной СССР! Времена были особые – спортсменов водили в Мавзолей. Были установлены рамки, за которые мы старались не выходить», – цитирует Поливоду «Спорт-Экспресс».

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