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    Единая лига ВТБ. 34 очка Шведа помогли «Химкам» обыграть в овертайме «Нижний Новгород», ЦСКА победил УНИКС и другие результаты

    Теги результаты ЦСКА УНИКС Химки Локомотив-Кубань Цмоки-Минск Калев Нижний Новгород Единая лига ВТБ Астана

    В воскресенье, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА одержал гостевую победу над казанским УНИКСом (88:75). «Химки» обыграли в овертайме «Нижний Новгород» (90:87).

    Единая лига ВТБ

    Регулярный чемпионат 

    Астана – Локомотив-Кубань 50:83 (16:19, 12:23, 17:21, 5:20)
    Дата проведения
    10 декабря, 12.00, «СК Велотрек»
    Онлайн матча
    Астана
    Картер (17 + 9 подборов + 5 потерь), Клеммонс (14), Удано (6 + 7 подборов), Колесников (2), Каселакис (2) – старт; Гордон (6), Пономарев (3), Щербак (0), Марчук (0), Мурзагалиев (0), Гаврилов (0), Жигулин (0).
    Локомотив-Кубань
    Рэгланд (16 + 7 передач), Квали (13 + 9 подборов), Элегар (11), Брокхофф (6), Д.Кулагин (2) – старт; Коллинз (12), Антипов (7), Хвостов (5), Ивлев (4), Ильницкий (4), Бабурин (3), Лэйси (0).

    БК Химки – Нижний Новгород 90:87 OT (22:13, 19:29, 17:16, 19:19, 13:10)
    Дата проведения
    10 декабря, 14.00, «Баскетбольный центр Химки»
    Онлайн матча
    БК Химки
    Швед (34 + 5 потерь), Томас (15 + 8 подборов), Андерсон (14 + 8 подборов), Гилл (7 + 8 подборов), Дженкинс (3) – старт; Вяльцев (11), Ханикатт (6 + 8 подборов), Зайцев (0), Соколов (0).
    Нижний Новгород
    Стребков (13 + 8 передач), Комолов (11), Веремеенко (11), Губанов (5), Одум (4 + 7 передач) – старт; Еловац (32 + 11 подборов + 5 потерь), Узинский (10), Панин (1), Колюшкин (0), Захаров (0), Жбанов (0).

    УНИКС – ЦСКА Москва 75:88 (22:23, 19:22, 14:16, 20:27)
    Дата проведения
    10 декабря, 16.00, «Баскет-холл»
    Онлайн матча
    УНИКС
    Смит (16), Локетт (15 + 7 подборов), Ласме (15), Колом (7), Эджим (2) – старт; Понкрашов (9), Ндур (9), Колесников (2), Трушкин (0).
    ЦСКА Москва
    Хиггинс (15), Родригес (14 + 6 передач), Курбанов (10), Хайнс (8), Антонов (0) – старт; Клайберн (16 + 7 подборов), Де Коло (15 + 8 передач), Фридзон (10), Хряпа (0), Коробков (0).

    Цмоки-Минск – Калев 87:84 (19:18, 25:19, 20:22, 23:25)
    Дата проведения
    10 декабря, 17.30, «Falcon Club»
    Онлайн матча
    Цмоки-Минск
    Кудрявцев (23), Черапович (20), Сэддлер (16 + 7 подборов), Кравиш (8 + 11 подборов), Мещеряков (0) – старт; Салаш (9), Корж (4), Тростинецкий (4), Вабищевич (3), Семенюк (0).
    Калев
    Бриско (27), Миркович (15), Суботич (8), Симмонс (8 + 10 подборов), Кеэдус (0) – старт; Кангур (9 + 7 подборов), Дорбек (7), Арбет (4), ван ден Марс (4), С. Сокк (2), Йыэсаар (0).

    Положение команд: ЦСКА – 9-0, «Локомотив-Кубань» – 7-1, «Зенит» – 7-1, УНИКС – 6-1, «Химки» – 5-3, «Автодор» – 4-4, «Цмоки-Минск» – 4-5, «Нижний Новгород» – 2-5, «Енисей» – 2-5, «Астана» – 2-6, «Парма» – 2-7, ВЭФ – 1-6, «Калев» – 1-8.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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