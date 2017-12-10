Единая лига ВТБ. 34 очка Шведа помогли «Химкам» обыграть в овертайме «Нижний Новгород», ЦСКА победил УНИКС и другие результаты

В воскресенье, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский одержал гостевую победу над казанским УНИКСом (88:75). «Химки» обыграли в овертайме «Нижний Новгород» (90:87).

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 9-0, «Локомотив-Кубань» – 7-1, «Зенит» – 7-1, УНИКС – 6-1, « – 5-3, «Автодор» – 4-4, «Цмоки-Минск» – 4-5, «Нижний Новгород» – 2-5, «Енисей» – 2-5, «Астана» – 2-6, «Парма» – 2-7, ВЭФ – 1-6, «Калев» – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.