Единая лига ВТБ. 34 очка Шведа помогли «Химкам» обыграть в овертайме «Нижний Новгород», ЦСКА победил УНИКС и другие результаты
В воскресенье, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА одержал гостевую победу над казанским УНИКСом (88:75). «Химки» обыграли в овертайме «Нижний Новгород» (90:87).
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 декабря, 12.00, «СК Велотрек»
- Астана
- Картер (17 + 9 подборов + 5 потерь), Клеммонс (14), Удано (6 + 7 подборов), Колесников (2), Каселакис (2) – старт; Гордон (6), Пономарев (3), Щербак (0), Марчук (0), Мурзагалиев (0), Гаврилов (0), Жигулин (0).
- Дата проведения
- 10 декабря, 14.00, «Баскетбольный центр Химки»
- БК Химки
- Швед (34 + 5 потерь), Томас (15 + 8 подборов), Андерсон (14 + 8 подборов), Гилл (7 + 8 подборов), Дженкинс (3) – старт; Вяльцев (11), Ханикатт (6 + 8 подборов), Зайцев (0), Соколов (0).
- Дата проведения
- 10 декабря, 16.00, «Баскет-холл»
- УНИКС
- Смит (16), Локетт (15 + 7 подборов), Ласме (15), Колом (7), Эджим (2) – старт; Понкрашов (9), Ндур (9), Колесников (2), Трушкин (0).
- Дата проведения
- 10 декабря, 17.30, «Falcon Club»
- Цмоки-Минск
- Кудрявцев (23), Черапович (20), Сэддлер (16 + 7 подборов), Кравиш (8 + 11 подборов), Мещеряков (0) – старт; Салаш (9), Корж (4), Тростинецкий (4), Вабищевич (3), Семенюк (0).
Положение команд: ЦСКА – 9-0, «Локомотив-Кубань» – 7-1, «Зенит» – 7-1, УНИКС – 6-1, «Химки» – 5-3, «Автодор» – 4-4, «Цмоки-Минск» – 4-5, «Нижний Новгород» – 2-5, «Енисей» – 2-5, «Астана» – 2-6, «Парма» – 2-7, ВЭФ – 1-6, «Калев» – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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