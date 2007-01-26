Леброн выбрал в свою команду Ирвинга, Карри не удалось объединить всех «Уорриорз»

Капитаны на Матче всех звезд НБА Леброн Джеймс и определились с составами команд, которые выйдут друг против друга в главной игре Звездного уикенда в Лос-Анджелесе 18 февраля.

Стоит отметить, что Джеймс выбрал в свою команду Кайри Ирвинга, который прошлым летом попросил обмен в другую команду из-за нежелания играть с 4-кратным MVP. Лидер «Кэвз» также перехватил у Карри его одноклубника Кевина Дюрэнта.

Команда ЛеБрона

Старт: Леброн Джеймс, Кайри Ирвинг, Демаркус Казинс, Кевин Дюрэнт, Энтони Дэвис.

Запасные: Брэдли Бил, Ламаркус Олдридж, Кевин Лав, Расселл Уэстбрук, Виктор Оладипо, Кристапс Порзингис, Джон Уолл.

Команда Карри

Старт: Стефен Карри, Джеймс Харден, Демар Дерозан, Яннис Адетокумбо, Джоэл Эмбиид.

Запасные: Кайл Лаури, Дрэймонд Грин, Джимми Батлер, Дэмиан Лиллард, Клэй Томпсон, Карл-Энтони Таунс, Эл Хорфорд.