Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
Sports.ru NBA

    Леброн выбрал в свою команду Ирвинга, Карри не удалось объединить всех «Уорриорз»

    Теги Леброн Джеймс Кайл Лаури Ламаркус Олдридж НБА Матч всех звезд Кевин Дюрэнт Эл Хорфорд Кевин Лав Расселл Уэстбрук Стефен Карри Джеймс Харден Демар Дерозан Демаркус Казинс Джон Уолл Кайри Ирвинг Джимми Батлер Клэй Томпсон Энтони Дэвис Дэмиан Лиллард Брэдли Бил Дрэймонд Грин Виктор Оладипо Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Кристапс Порзингис Карл-Энтони Таунс

    Капитаны на Матче всех звезд НБА Леброн Джеймс и Стефен Карри определились с составами команд, которые выйдут друг против друга в главной игре Звездного уикенда в Лос-Анджелесе 18 февраля.

    Стоит отметить, что Джеймс выбрал в свою команду Кайри Ирвинга, который прошлым летом попросил обмен в другую команду из-за нежелания играть с 4-кратным MVP. Лидер «Кэвз» также перехватил у Карри его одноклубника Кевина Дюрэнта.

    Команда ЛеБрона

    Старт: Леброн Джеймс, Кайри Ирвинг, Демаркус Казинс, Кевин Дюрэнт, Энтони Дэвис.

    Запасные: Брэдли Бил, Ламаркус Олдридж, Кевин Лав, Расселл Уэстбрук, Виктор Оладипо, Кристапс Порзингис, Джон Уолл.

    Команда Карри

    Старт: Стефен Карри, Джеймс Харден, Демар Дерозан, Яннис Адетокумбо, Джоэл Эмбиид.

    Запасные: Кайл Лаури, Дрэймонд Грин, Джимми Батлер, Дэмиан Лиллард, Клэй Томпсон, Карл-Энтони Таунс, Эл Хорфорд.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться