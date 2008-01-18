Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Евролига. 18-й тур. ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» с разницей «+31», «Фенербахче» одолел «Панатинаикос» и другие результаты

    Теги результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Фенербахче Панатинаикос Баскония Уникаха Реал Милан

    Сегодня в рамках 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА крупно обыграл турецкий «Анадолу Эфес».

    Действующий чемпион «Фенербахче» в Стамбуле взял верх над греческим «Панатинаикосом». 

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    18-й тур

    ЦСКА Москва Россия  –  Анадолу Эфес Турция 110:79 (35:21, 23:25, 23:15, 29:18)
    Дата проведения
    17 января, 20.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
    Онлайн матча
    ЦСКА Москва
    Де Коло (15 + 7 передач), Клайберн (13), Антонов (9), Курбанов (6), Хайнс (2) – старт; Хиггинс (21), Родригес (16), Фридзон (9), Воронцевич (9), Хряпа (4), М.Кулагин (3), Хантер (3).
    Анадолу Эфес
    Мотум (19), Симон (9), Макколлум (9), Данстон (7), Браун (5) – старт; З. Драгич (11), Штимац (10 + 12 подборов), Даглас (4), Батук (3), Битим (2), Мустафа (0), Демир (0).

    Фенербахче Турция  –  Панатинаикос Греция 67:62 (18:20, 17:10, 12:20, 20:12)
    Дата проведения
    17 января, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча
    Фенербахче
    Томпсон (14 + 7 подборов), Слукас (11), Гудурич (9), Мелли (7), Датоме (4 + 7 подборов) – старт; Веселы (12 + 8 подборов), Диксон (5), Махмутоглу (3), Уонамейкер (2).
    Панатинаикос
    Синглтон (14 + 12 подборов), Калатес (13 + 7 передач), Денмон (7), Т. Адетокумбо (3), Гист III (2) – старт; Паппас (8), Риверс (8), Вуюкас (4), Лекавичюс (3), Гэбриэл (0).

    ЕА7 Милан Италия  –  Уникаха Испания 101:87 (31:22, 19:22, 29:27, 22:16)
    Дата проведения
    17 января, 22.45, «Медиоланум Форум»
    Онлайн матча
    ЕА7 Милан
    Гаудлок (18), Кузминскас (17), Мицов (16), Теодор (14 + 11 передач), Тарчевски (7) – старт; Мбайе (10), Джерреллс (8), Гудайтис (6 + 8 подборов), Бертанс (5), Чинчарини (0), Калниетис (0).
    Уникаха
    Недович (22 + 6 передач + 5 потерь), Брукс (19), Огастин (12 + 7 подборов), Маккаллум (3), Милосавлевич (2) – старт; Солуаде (7), Шермадини (6), Вачиньски (5), Суарес (5), Диас (3), Диес (3).

    Реал Мадрид Испания  –  Баскония Испания 75:73 (18:17, 16:17, 25:27, 16:12)
    Дата проведения
    17 января, 22.45, «ВиЗинк Центр»
    Онлайн матча
    Реал Мадрид
    Козюр (13), Томпкинс (13 + 7 подборов), Тавареш (11), Кампаццо (3), Тэйлор (2) – старт; Дончич (12), Руди Фернандес (12), Кэрролл (5), Фелипе Рейес (4), Мачюлис (0), Кузмич (0).
    Баскония
    Дженнинг (10), Фойгтманн (10), Шенгелия (9 + 8 подборов), Грэйнджер (7), Тимма (5) – старт; Бобуа (18), Вильдоса (8), Пуарье (4), Джонс (2), Уэртас (0), Гарино (0), Диоп (0).

    Положение команд: ЦСКА Россия – 14-4, Олимпиакос Греция – 13-5, Реал Испания – 12-6, Фенербахче Турция – 12-6, Панатинаикос Греция – 12-6, Жальгирис Литва – 11-7, Химки Россия – 10-8, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 9-9, Баскония Испания – 8-10, Уникаха Испания – 7-11, Црвена Звезда Сербия – 7-11, Бамберг Германия – 7-11, Барселона Испания – 6-12, Валенсия Испания – 6-12, Милан Италия – 5-13, Анадолу Эфес Турция – 5-13.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться