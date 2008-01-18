Евролига. 18-й тур. ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» с разницей «+31», «Фенербахче» одолел «Панатинаикос» и другие результаты

Сегодня в рамках 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА крупно обыграл турецкий «Анадолу Эфес».
Действующий чемпион «Фенербахче» в Стамбуле взял верх над греческим «Панатинаикосом».
Евролига
Регулярный чемпионат
18-й тур
- Дата проведения
- 17 января, 20.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
- ЦСКА Москва
- Де Коло (15 + 7 передач), Клайберн (13), Антонов (9), Курбанов (6), Хайнс (2) – старт; Хиггинс (21), Родригес (16), Фридзон (9), Воронцевич (9), Хряпа (4), М.Кулагин (3), Хантер (3).
- Дата проведения
- 17 января, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче
- Томпсон (14 + 7 подборов), Слукас (11), Гудурич (9), Мелли (7), Датоме (4 + 7 подборов) – старт; Веселы (12 + 8 подборов), Диксон (5), Махмутоглу (3), Уонамейкер (2).
- Дата проведения
- 17 января, 22.45, «Медиоланум Форум»
- ЕА7 Милан
- Гаудлок (18), Кузминскас (17), Мицов (16), Теодор (14 + 11 передач), Тарчевски (7) – старт; Мбайе (10), Джерреллс (8), Гудайтис (6 + 8 подборов), Бертанс (5), Чинчарини (0), Калниетис (0).
- Дата проведения
- 17 января, 22.45, «ВиЗинк Центр»
- Реал Мадрид
- Козюр (13), Томпкинс (13 + 7 подборов), Тавареш (11), Кампаццо (3), Тэйлор (2) – старт; Дончич (12), Руди Фернандес (12), Кэрролл (5), Фелипе Рейес (4), Мачюлис (0), Кузмич (0).
Положение команд: ЦСКА Россия – 14-4, Олимпиакос Греция – 13-5, Реал Испания – 12-6, Фенербахче Турция – 12-6, Панатинаикос Греция – 12-6, Жальгирис Литва – 11-7, Химки Россия – 10-8, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 9-9, Баскония Испания – 8-10, Уникаха Испания – 7-11, Црвена Звезда Сербия – 7-11, Бамберг Германия – 7-11, Барселона Испания – 6-12, Валенсия Испания – 6-12, Милан Италия – 5-13, Анадолу Эфес Турция – 5-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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