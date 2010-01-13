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    Евролига. 17-й тур. «Химки» крупно проиграли «Реалу», «Жальгирис» победил «Уникаху» и другие результаты

    Теги Жальгирис результаты Химки Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Олимпиакос Баскония Уникаха Црвена Звезда Реал

    Сегодня в рамках 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» на своей площадке потерпели крупное поражение от мадридского «Реала».

    Каунасский «Жальгирис» на своей площадке одолел испанскую «Уникаху».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    17-й тур

    БК Химки Россия  –  Реал Мадрид Испания 78:95 (17:26, 14:25, 18:16, 29:28)
    Дата проведения
    12 января, 20.00, «Арена Мытищи»
    Онлайн матча
    БК Химки
    Швед (23 + 5 потерь), Томас (10 + 9 подборов), Гилл (9), Андерсон (6), Дженкинс (3) – старт; Ханикатт (17), Моня (5), Зубков (3), Зайцев (2), Маркович (0), Вяльцев (0).
    Реал Мадрид
    Козюр (11), Тавареш (11 + 8 подборов), Кампаццо (8 + 7 передач), Томпкинс (8), Юста (4) – старт; Руди Фернандес (16), Кэрролл (10), Дончич (10), Фелипе Рейес (7 + 7 подборов), Тэйлор (6), Рэндл (4), Мачюлис (0).

    Анадолу Эфес Турция  –  Црвена Звезда Сербия 104:95 (22:21, 28:25, 27:25, 27:24)
    Дата проведения
    12 января, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча
    Анадолу Эфес
    Макколлум (20), Данстон (13 + 7 подборов), Мотум (12), Симон (11), Батук (0) – старт; З. Драгич (24), Даглас (12), Браун (10), Штимац (2).
    Црвена Звезда
    Бьелица (15), Рочести (14), Лессор (11), Фелдэйн (8), Дангубич (8) – старт; Йованович (13), Давидовац (10), Янкович (9), Эннис (5), Лазич (2).

    Жальгирис Литва  –  Уникаха Испания 79:77 (17:19, 15:21, 20:15, 27:22)
    Дата проведения
    12 января, 21.00, «Жальгирис арена»
    Онлайн матча
    Жальгирис
    Пангос (16), Янкунас (14 + 9 подборов), Дэвис (4), Тупан (2) – старт; Улановас (11), Уайт (11), Милакнис (8), Удрих (6), Каваляускас (4), Мицич (3 + 9 передач).
    Уникаха
    Огастин (12 + 9 подборов), Недович (11 + 9 передач), Милосавлевич (8), Суарес (6 + 6 передач), Маккаллум (5) – старт; Вачиньски (14), Диес (10), Шермадини (8), Диас (3), Салин (0).

    Баскония Испания  –  Олимпиакос Греция 86:54 (16:21, 20:9, 36:14, 14:10)
    Дата проведения
    12 января, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
    Онлайн матча
    Баскония
    Бобуа (13), Пуарье (13 + 9 подборов), Грэйнджер (5 + 7 передач), Тимма (0), Джонс (0) – старт; Фойгтманн (19), Шенгелия (9), Дженнинг (8), Гарино (7), Вильдоса (6), Диоп (6).
    Олимпиакос
    Принтезис (13), Манцарис (6), Спанулис (6 + 8 передач + 5 потерь), Милутинов (6), Папаниколау (5) – старт; Томпсон (5), Маклин (5), Папапетру (3), Робертс (2), Богрис (2), Стрелниекс (1), Уилджер (0).

    Положение команд: ЦСКА Россия– 13-4, Панатинаикос Греция – 12-5, Олимпиакос Греция – 12-5, Фенербахче Турция – 11-6, Жальгирис Литва – 11-6, Реал Испания – 11-6, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 9-8, Химки Россия – 9-8, Баскония Испания – 8-9, Уникаха Испания – 7-10, Црвена Звезда Сербия – 7-10, Барселона Испания – 6-11, Бамберг Германия – 6-11, Валенсия Испания – 5-12, Анадолу Эфес Турция – 5-12, Милан Италия – 4-13.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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