Евролига. 17-й тур. «Химки» крупно проиграли «Реалу», «Жальгирис» победил «Уникаху» и другие результаты

Сегодня в рамках 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» на своей площадке потерпели крупное поражение от мадридского «Реала».

Каунасский «Жальгирис» на своей площадке одолел испанскую «Уникаху».

Евролига

Регулярный чемпионат

17-й тур

Положение команд: ЦСКА Россия– 13-4, Панатинаикос Греция – 12-5, Олимпиакос Греция – 12-5, Фенербахче Турция – 11-6, Жальгирис Литва – 11-6, Реал Испания – 11-6, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 9-8, Химки Россия – 9-8, Баскония Испания – 8-9, Уникаха Испания – 7-10, Црвена Звезда Сербия – 7-10, Барселона Испания – 6-11, Бамберг Германия – 6-11, Валенсия Испания – 5-12, Анадолу Эфес Турция – 5-12, Милан Италия – 4-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.