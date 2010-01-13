Евролига. 17-й тур. «Химки» крупно проиграли «Реалу», «Жальгирис» победил «Уникаху» и другие результаты

Сегодня в рамках 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» на своей площадке потерпели крупное поражение от мадридского «Реала».
Каунасский «Жальгирис» на своей площадке одолел испанскую «Уникаху».
Евролига
Регулярный чемпионат
17-й тур
- Дата проведения
- 12 января, 20.00, «Арена Мытищи»
- БК Химки
- Швед (23 + 5 потерь), Томас (10 + 9 подборов), Гилл (9), Андерсон (6), Дженкинс (3) – старт; Ханикатт (17), Моня (5), Зубков (3), Зайцев (2), Маркович (0), Вяльцев (0).
- Дата проведения
- 12 января, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Анадолу Эфес
- Макколлум (20), Данстон (13 + 7 подборов), Мотум (12), Симон (11), Батук (0) – старт; З. Драгич (24), Даглас (12), Браун (10), Штимац (2).
- Дата проведения
- 12 января, 21.00, «Жальгирис арена»
- Жальгирис
- Пангос (16), Янкунас (14 + 9 подборов), Дэвис (4), Тупан (2) – старт; Улановас (11), Уайт (11), Милакнис (8), Удрих (6), Каваляускас (4), Мицич (3 + 9 передач).
- Дата проведения
- 12 января, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Баскония
- Бобуа (13), Пуарье (13 + 9 подборов), Грэйнджер (5 + 7 передач), Тимма (0), Джонс (0) – старт; Фойгтманн (19), Шенгелия (9), Дженнинг (8), Гарино (7), Вильдоса (6), Диоп (6).
Положение команд: ЦСКА Россия– 13-4, Панатинаикос Греция – 12-5, Олимпиакос Греция – 12-5, Фенербахче Турция – 11-6, Жальгирис Литва – 11-6, Реал Испания – 11-6, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 9-8, Химки Россия – 9-8, Баскония Испания – 8-9, Уникаха Испания – 7-10, Црвена Звезда Сербия – 7-10, Барселона Испания – 6-11, Бамберг Германия – 6-11, Валенсия Испания – 5-12, Анадолу Эфес Турция – 5-12, Милан Италия – 4-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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