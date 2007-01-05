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Sports.ru NBA

    Яннис Адетокумбо лидирует в голосовании за участие игроков в Матче звезд НБА

    Теги Леброн Джеймс Милуоки НБА Матч всех звезд Кевин Дюрэнт Стефен Карри Кайри Ирвинг Яннис Адетокумбо

    Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо лидирует в голосовании болельщиков за участие игроков в Матче всех звезд НБА 2018 года, сообщает ESPN.com.

    Адетокумбо, за которого свои голоса за 12 дней после старта опроса отдали 863 416 болельщиков, опережает форварда «Кавальерс» Леброна Джеймса (856 080) и разыгрывающего «Бостона» Кайри Ирвинга (802 834). 

    Представители «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт (767 402) и Стефен Карри (735 115) занимают 4-е и 5-е места соответственно и лидируют среди игроков Западной конференции.

    Адетокумбо на данный момент идет вторым в лиге по набранным очкам (29,1) и входит в Топ-20 по блок-шотам, перехватам и подборам.

    Голосуйте за участие игроков в Матче звезд-2018

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