Яннис Адетокумбо лидирует в голосовании за участие игроков в Матче звезд НБА

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо лидирует в голосовании болельщиков за участие игроков в Матче всех звезд 2018 года, сообщает ESPN.com.

Адетокумбо, за которого свои голоса за 12 дней после старта опроса отдали 863 416 болельщиков, опережает форварда «Кавальерс» (856 080) и разыгрывающего «Бостона» Кайри Ирвинга (802 834).

Представители «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт (767 402) и (735 115) занимают 4-е и 5-е места соответственно и лидируют среди игроков Западной конференции.

Адетокумбо на данный момент идет вторым в лиге по набранным очкам (29,1) и входит в Топ-20 по блок-шотам, перехватам и подборам.

Голосуйте за участие игроков в Матче звезд-2018

All-Star Game voting through the first 12 days of fan balloting: pic.twitter.com/lAZBX7w68m