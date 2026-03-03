Адриатическая лига. 29 очков Уэнделла Грина принесли «Илирии» победу над «Сплитом» в овертайме
Сегодня в рамках Адриатической лиги прошел один матч.
29 очков Уэнделла Грина помогли «Илирии» обыграть «Сплит» в овертайме.
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Топ-8
Положение команд: Дубай ОАЭ – 16-1, Партизан Сербия – 16-1, Црвена Звезда Сербия – 13-4, Будучность Черногория – 13-4, Цедевита-Олимпия Словения – 11-5, Клуж Румыния – 10-6, Босна Роял Босния и Герцеговина – 8-9, Игокеа Босния и Герцеговина – 8-9.
Плей-аут
Положение команд: Спартак Суботица Сербия – 8-9, ФМП Сербия – 7-10, Задар Хорватия – 6-11, Борац Чачак Сербия – 6-11, Мега Сербия – 6-11, Илирия Словения – 6-11, КРКА Словения – 5-12, Вена Австрия – 5-12, Сплит Хорватия – 4-13, Студентски центар Черногория – 4-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
