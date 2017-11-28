ЛеБрон об отставке Фицдэйла: «Он не станет целовать чью-то задницу, в этом и дело»

Форвард «Кливленда» поделился предположением о причинах отставки главного тренера Дэвида Фицдэйла.

«Отставка Дэвида Фицдэйла застала врасплох всех в баскетбольном мире, кроме тех, кто принял решение.

Я не знаю деталей, потому что не нахожусь в «Мемфисе», но я знаю, какой Фиц тренер, какие у него отношения с игроками, за что он выступает.

Он не станет целовать ничью задницу. Возможно, в этом и дело», – сказал баскетболист.