ЛеБрон об отставке Фицдэйла: «Он не станет целовать чью-то задницу, в этом и дело»
Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс поделился предположением о причинах отставки главного тренера «Мемфиса» Дэвида Фицдэйла.
«Отставка Дэвида Фицдэйла застала врасплох всех в баскетбольном мире, кроме тех, кто принял решение.
Я не знаю деталей, потому что не нахожусь в «Мемфисе», но я знаю, какой Фиц тренер, какие у него отношения с игроками, за что он выступает.
Он не станет целовать ничью задницу. Возможно, в этом и дело», – сказал баскетболист.
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