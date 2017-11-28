«Мемфис» отправил в отставку Дэвида Фицдэйла

отправил в отставку главного тренера Дэвида Фицдэйла, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Старший помощник Джей Би Бикерстафф назначен исполняющим обязанности главного тренера.

«Гризлис» начали сезон-2017/18 с результатом 7-4, однако на данный момент имеют серию из 8 поражений (7-12).

Фицдэйл возглавил «Мемфис» в 2016 году после 8 сезонов в «Майами» в качестве ассистента.