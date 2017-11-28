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    «Мемфис» отправил в отставку Дэвида Фицдэйла

    Теги Мемфис НБА отставки Джей Би Бикерстафф Дэвид Фицдэйл

    «Мемфис» отправил в отставку главного тренера Дэвида Фицдэйла, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

    Старший помощник Джей Би Бикерстафф назначен исполняющим обязанности главного тренера.

    «Гризлис» начали сезон-2017/18 с результатом 7-4, однако на данный момент имеют серию из 8 поражений (7-12).

    Фицдэйл возглавил «Мемфис» в 2016 году после 8 сезонов в «Майами» в качестве ассистента.

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