«Мемфис» отправил в отставку Дэвида Фицдэйла
«Мемфис» отправил в отставку главного тренера Дэвида Фицдэйла, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Старший помощник Джей Би Бикерстафф назначен исполняющим обязанности главного тренера.
«Гризлис» начали сезон-2017/18 с результатом 7-4, однако на данный момент имеют серию из 8 поражений (7-12).
Фицдэйл возглавил «Мемфис» в 2016 году после 8 сезонов в «Майами» в качестве ассистента.
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