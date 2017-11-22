Судейский столик «Лейкерс» некорректно добавляет передачи Лонзо Боллу

Ведущие программы The Jump на канале ESPN обсудили действия судейского столика во время матчей калифорнийской команды в «Стэйплс Центре».

Рэйчел Николс и Брайан Уиндхорст выразили мнение, что столик в некоторых случаях некорректно добавляет передачи новичку «озерников» .

«Не хочется говорить об этом, потому что мы все любим Лонзо, но и очень его любят», – отметила Николс.

Игроки калифорнийцев после получения мяча от разыгрывающего совершают проходы и самостоятельно создают возможности для броска, но столик в таких ситуациях все равно засчитывает Боллу результативные передачи.

В дебютном сезоне Болл отдает 6,9 передачи в среднем за игру.

Лонзо Болл – самый молодой игрок с трипл-даблом в истории