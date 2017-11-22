Судейский столик «Лейкерс» некорректно добавляет передачи Лонзо Боллу
Ведущие программы The Jump на канале ESPN обсудили действия судейского столика «Лейкерс» во время матчей калифорнийской команды в «Стэйплс Центре».
Рэйчел Николс и Брайан Уиндхорст выразили мнение, что столик в некоторых случаях некорректно добавляет передачи новичку «озерников» Лонзо Боллу.
«Не хочется говорить об этом, потому что мы все любим Лонзо, но и «Лейкерс» очень его любят», – отметила Николс.
Игроки калифорнийцев после получения мяча от разыгрывающего совершают проходы и самостоятельно создают возможности для броска, но столик в таких ситуациях все равно засчитывает Боллу результативные передачи.
В дебютном сезоне Болл отдает 6,9 передачи в среднем за игру.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.