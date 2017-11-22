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    Судейский столик «Лейкерс» некорректно добавляет передачи Лонзо Боллу

    Теги происшествия Лейкерс НБА видео судьи Лонзо Болл

    Ведущие программы The Jump на канале ESPN обсудили действия судейского столика «Лейкерс» во время матчей калифорнийской команды в «Стэйплс Центре».

    Рэйчел Николс и Брайан Уиндхорст выразили мнение, что столик в некоторых случаях некорректно добавляет передачи новичку «озерников» Лонзо Боллу.

    «Не хочется говорить об этом, потому что мы все любим Лонзо, но и «Лейкерс» очень его любят», – отметила Николс.

    Игроки калифорнийцев после получения мяча от разыгрывающего совершают проходы и самостоятельно создают возможности для броска, но столик в таких ситуациях все равно засчитывает Боллу результативные передачи.

    В дебютном сезоне Болл отдает 6,9 передачи в среднем за игру.

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