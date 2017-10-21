Лонзо Боллу не хватило 1 передачи, чтобы стать самым молодым игроком в истории НБА с трипл-даблом
Разыгрывающий «Лейкерс» Лонзо Болл в пятницу был близок к тому, чтобы стать самым молодым игроком в истории НБА, который записал на свой счет трипл-дабл.
В матче с «Финиксом» (132:130) 19-летний новичок «озерников» набрал 29 очков, 11 подборов и 9 «ассистов».
Рекорд принадлежит ЛеБрону Джеймсу, который сделал трипл-дабл в возрасте 20 лет.
Стоит отметить, что Болл неудачно провел дебютный матч в НБА против «Клипперс», в котором набрал 3 очка (1 из 6 с игры) при показателе полезности «-14».
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