Лонзо Боллу не хватило 1 передачи, чтобы стать самым молодым игроком в истории НБА с трипл-даблом

Разыгрывающий «Лейкерс» Лонзо Болл в пятницу был близок к тому, чтобы стать самым молодым игроком в истории , который записал на свой счет трипл-дабл.

В матче с (132:130) 19-летний новичок «озерников» набрал 29 очков, 11 подборов и 9 «ассистов».

Рекорд принадлежит ЛеБрону Джеймсу, который сделал трипл-дабл в возрасте 20 лет.

Стоит отметить, что Болл неудачно провел дебютный матч в НБА против «Клипперс», в котором набрал 3 очка (1 из 6 с игры) при показателе полезности «-14».

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