Тайрон Лю: «Не хочу обсуждать игровое время ЛеБрона. Джордан в 39 лет играл по 37 минут»
Главный тренер «Кавальерс» Тайрон Лю отказался от обсуждения игрового времени лидера команды ЛеБрона Джеймса после матча с «Детройтом» (116:88).
Во встрече с «Пистонс» Джеймс отыграл 27 минут, что является его самым низким показателем в текущем сезоне.
«Я постоянно слышу какие-то рассуждения на эту тему. Мне доводилось играть вместе с Майклом Джорданом, когда ему было 39, он проводил на площадке по 37 минут за матч. Карл Мэлоун в 37 бегал по 38 минут за матч, Карим Абдул-Джаббар, Мэджик Джонсон, Кобе.
Когда ты один из величайших игроков, то иногда приходиться много играть, а иногда ты получаешь возможность перевести дух, как это было сегодня», – заявил Лю.
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