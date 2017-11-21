Тайрон Лю: «Не хочу обсуждать игровое время ЛеБрона. Джордан в 39 лет играл по 37 минут»

Главный тренер «Кавальерс» Тайрон Лю отказался от обсуждения игрового времени лидера команды после матча с «Детройтом» (116:88).

Во встрече с «Пистонс» Джеймс отыграл 27 минут, что является его самым низким показателем в текущем сезоне.

«Я постоянно слышу какие-то рассуждения на эту тему. Мне доводилось играть вместе с , когда ему было 39, он проводил на площадке по 37 минут за матч. Карл Мэлоун в 37 бегал по 38 минут за матч, Карим Абдул-Джаббар, Мэджик Джонсон, Кобе.

Когда ты один из величайших игроков, то иногда приходиться много играть, а иногда ты получаешь возможность перевести дух, как это было сегодня», – заявил Лю.