Стив Керр: «Было бы здорово, если бы СМИ перестали писать и о ЛаВаре Болле, и о Дональде Трампе»

Главный тренер Стив Керр прокомментировал назревающий конфликт между ЛаВаром Боллом и президентом США Дональдом Трампом.

«Современная жизнь... Люди пытаются привлечь к себе внимание, и им это удается. Уверен, что оба очень рады. Знаете, что действительно помогло бы? Если бы СМИ перестали писать о них обоих. Это возможно? Думаю, можно перестать писать о ЛаВаре. Вряд ли СМИ могут перестать писать о президенте. Было бы хорошо для всех нас, если бы они оба просто замолчали. Это было бы великолепно», – передает слова Керра The Athletic.

Трамп потребовал благодарности за освобождение трех игроков UCLA, включая сына ЛаВара Болла ЛиАнджело, из китайской тюрьмы, куда они могли попасть за кражу в магазине. Когда ЛаВар принизил роль президента в возвращении баскетболистов в США, Трамп заявил, что ему следовало оставить игроков в тюрьме.