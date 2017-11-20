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    Стив Керр: «Было бы здорово, если бы СМИ перестали писать и о ЛаВаре Болле, и о Дональде Трампе»

    Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Дональд Трамп ЛаВар Болл ЛиАнджело Болл

    Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал назревающий конфликт между ЛаВаром Боллом и президентом США Дональдом Трампом.

    «Современная жизнь... Люди пытаются привлечь к себе внимание, и им это удается. Уверен, что оба очень рады. Знаете, что действительно помогло бы? Если бы СМИ перестали писать о них обоих. Это возможно? Думаю, можно перестать писать о ЛаВаре. Вряд ли СМИ могут перестать писать о президенте. Было бы хорошо для всех нас, если бы они оба просто замолчали. Это было бы великолепно», – передает слова Керра The Athletic.

    Трамп потребовал благодарности за освобождение трех игроков UCLA, включая сына ЛаВара Болла ЛиАнджело, из китайской тюрьмы, куда они могли попасть за кражу в магазине. Когда ЛаВар принизил роль президента в возвращении баскетболистов в США, Трамп заявил, что ему следовало оставить игроков в тюрьме.

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