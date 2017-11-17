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    Кевин Дюрэнт: «Я не хочу быть лицом клуба»

    Теги Голден Стэйт НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри

    Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт признался, что по своей сути не является заводилой и ему некомфортно выступать в качестве первого лица клуба.

    «Лицом «Голден Стэйт» является Стеф Карри. Мне это лишь помогает. Потому что мне не надо нести эти ношу.

    Не хочу, чтобы мне приходилось выступать в качестве лидера. Я не лидер. Я не очень хорош, когда говорю: «Я поведу вас, парни, следуйте за мной».

    Нет. Я один из тех парней, которые говорят: «Давайте сделаем это вместе. Давайте-ка поработаем все вместе. Я не против быть в самой гуще вместе с вами, но давайте сделаем это вместе».

    Вот такой тип лидерства мне подходит. Я показываю, как надо делать за счет собственного примера», – рассказал Дюрэнт.

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