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    Дюрэнт о критике: «Джордану не доводилось сталкиваться с таким отношением»

    Теги Майкл Джордан Голден Стэйт НБА Кевин Дюрэнт Оклахома-Сити

    Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт в очередной раз вспомнил о том, через что прошел после подписания контракта с калифорнийским клубом.

    «Я решил направить свою карьеру туда, куда сам захотел. Еще совсем недавно вы поддерживали меня, вы так мило общались со мной, смотрели на меня с благоговением. А теперь вы называете меня трусом и сукой. Это так странно.

    Если бы я ответил, то сказал бы: «Нет, вы принимаете все слишком близко к сердцу. Заткнитесь уже. Вы должны принять это. Все делали это. Майкл Джордан проходил через это».

    Хотя, постойте-ка. Майкл не проходил через это. А знаете, с чем сталкивался Майкл Джордан? Он читал газету, а там было написано: «Ой, Майкл Джордан забил 7 из 33 в последней игре, как, черт возьми, он собирается приходить в себя и отвечать на это?» Вот это критика.

    Критика – это не что-то из серии: «(Непечатное), ты перешел в (непечатное), ты сука, ты трус». Это не критика.

    Критика – это когда меня называют «Мистером Ненадежным», а я возвращаюсь в следующем матче», – рассказал Дюрэнт.

    Дюрэнт наплодил ботов, чтобы себя хвалить. Но прокололся

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