Дюрэнт о критике: «Джордану не доводилось сталкиваться с таким отношением»

Форвард Кевин Дюрэнт в очередной раз вспомнил о том, через что прошел после подписания контракта с калифорнийским клубом.

«Я решил направить свою карьеру туда, куда сам захотел. Еще совсем недавно вы поддерживали меня, вы так мило общались со мной, смотрели на меня с благоговением. А теперь вы называете меня трусом и сукой. Это так странно.

Если бы я ответил, то сказал бы: «Нет, вы принимаете все слишком близко к сердцу. Заткнитесь уже. Вы должны принять это. Все делали это. проходил через это».

Хотя, постойте-ка. Майкл не проходил через это. А знаете, с чем сталкивался ? Он читал газету, а там было написано: «Ой, забил 7 из 33 в последней игре, как, черт возьми, он собирается приходить в себя и отвечать на это?» Вот это критика.

Критика – это не что-то из серии: «(Непечатное), ты перешел в (непечатное), ты сука, ты трус». Это не критика.

Критика – это когда меня называют «Мистером Ненадежным», а я возвращаюсь в следующем матче», – рассказал Дюрэнт.

Дюрэнт наплодил ботов, чтобы себя хвалить. Но прокололся