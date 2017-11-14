Евролига. 7-й тур. «Химки» в гостях у «Панатинаикоса», «Баскония» примет «Реал» и другие матчи
В 7-м туре регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» в гостях сыграют с греческим «Панатинаикосом».
В противостоянии испанских клубов «Баскония» примет «Реал».
Евролига
Регулярный чемпионат
7-й тур
- Дата проведения
- 14 ноября, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 14 ноября, 22.15, «Олимпийский спортивный центр»
- Дата проведения
- 14 ноября, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 14 ноября, 22.45, «Паласио де Депортес де Малага»
Положение команд: ЦСКА Россия – 5-1, Химки Россия – 5-1, Реал Испания – 4-2, Фенербахче Турция – 4-2, Маккаби Тель-Авив Израиль – 4-2, Олимпиакос Греция – 4-2, Валенсия Испания – 3-3, Жальгирис Литва – 3-3, Панатинаикос Греция – 3-3, Уникаха Испания – 3-3, Бамберг Германия – 3-3, Барселона Испания – 2-4, Црвена Звезда Сербия – 2-4, Баскония Испания – 1-5, Анадолу Эфес Турция – 1-5, Милан Италия – 1-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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