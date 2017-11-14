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    Евролига. 7-й тур. «Химки» в гостях у «Панатинаикоса», «Баскония» примет «Реал» и другие матчи

    Теги Жальгирис результаты Химки Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Маккаби FOX Тель-Авив Панатинаикос Баскония Уникаха Реал

    В 7-м туре регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» в гостях сыграют с греческим «Панатинаикосом».

    В противостоянии испанских клубов «Баскония» примет «Реал».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    7-й тур

    Маккаби FOX Израиль  –  Анадолу Эфес Турция
    Дата проведения
    14 ноября, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
    Онлайн матча

    Панатинаикос Греция  –  БК Химки Россия
    Дата проведения
    14 ноября, 22.15, «Олимпийский спортивный центр»
    Онлайн матча

    Баскония Испания  –  Реал Мадрид Испания
    Дата проведения
    14 ноября, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
    Онлайн матча

    Уникаха Испания  –  Жальгирис Литва
    Дата проведения
    14 ноября, 22.45, «Паласио де Депортес де Малага»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 5-1, Химки Россия – 5-1, Реал Испания – 4-2, Фенербахче Турция – 4-2, Маккаби Тель-Авив Израиль – 4-2, Олимпиакос Греция – 4-2, Валенсия Испания – 3-3, Жальгирис Литва – 3-3, Панатинаикос Греция – 3-3, Уникаха Испания – 3-3, Бамберг Германия – 3-3, Барселона Испания – 2-4, Црвена Звезда Сербия – 2-4, Баскония Испания – 1-5, Анадолу Эфес Турция – 1-5, Милан Италия – 1-5.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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