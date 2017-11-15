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    Стив Керр: «Бостон» – команда будущего на Востоке»

    Теги Бостон Голден Стэйт НБА Стив Керр Кайри Ирвинг

    Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр впечатлен 13-матчевой победной серией «Бостона».

    «Судя по всему, «Бостон» – это команда будущего на Востоке, учитывая активы, которые у них по-прежнему имеются, их молодых талантливых игроков и тренера, а Кайри – просто потрясающий.

    Похоже, что эта команда будет на вершине Востока еще долгое время. Пока неизвестно, их время уже настало или придет в будущем, но они несомненно хотят, чтобы оно уже настало», – сказал Керр.

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