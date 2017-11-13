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    Евгений Пашутин сменил Андреа Маццона на посту главного тренера «Автодора»

    Теги Автодор отставки Евгений Пашутин Андреа Маццон Единая лига ВТБ Кубок ФИБА-Европа

    Новым главным тренером «Автодора» назначен Евгений Пашутин, сообщает официальный сайт саратовцев. Предыдущий коуч команды Андреа Маццон покидает свой пост по семейным обстоятельствам.

    Пашутин будет представлен команде и проведет свою первую тренировку уже сегодня. 

    Стоит отметить, что в 90-х Пашутин на протяжении 6 сезонов защищал цвета «Автодора» в качестве игрока.

    После завершения игровой карьеры в 2003 году Пашутин на протяжении 5 лет входил в тренерский штаб ЦСКА, где помогал Душану Ивковичу и Этторе Мессине. В сезоне-2008/09 принял санкт-петербургский «Спартак», а уже спустя год был назначен главным тренером основной команды ЦСКА. Кроме того, в течение 5 сезонов (с 2010 по 2012 и с 2014 по 2017 годы) он возглавлял УНИКС, а также с 2012 по 2014 годы являлся хедкоучем краснодарского «Локомотива-Кубань».

    С 2013 по 2015 годы Пашутин руководил тренерским штабом национальной сборной России. 

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