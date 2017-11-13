Евгений Пашутин сменил Андреа Маццона на посту главного тренера «Автодора»

Новым главным тренером назначен Евгений Пашутин, сообщает официальный сайт саратовцев. Предыдущий коуч команды Андреа Маццон покидает свой пост по семейным обстоятельствам.

Пашутин будет представлен команде и проведет свою первую тренировку уже сегодня.

Стоит отметить, что в 90-х Пашутин на протяжении 6 сезонов защищал цвета «Автодора» в качестве игрока.

После завершения игровой карьеры в 2003 году Пашутин на протяжении 5 лет входил в тренерский штаб ЦСКА, где помогал Душану Ивковичу и Этторе Мессине. В сезоне-2008/09 принял санкт-петербургский «Спартак», а уже спустя год был назначен главным тренером основной команды ЦСКА. Кроме того, в течение 5 сезонов (с 2010 по 2012 и с 2014 по 2017 годы) он возглавлял УНИКС, а также с 2012 по 2014 годы являлся хедкоучем краснодарского «Локомотива-Кубань».

С 2013 по 2015 годы Пашутин руководил тренерским штабом национальной сборной России.