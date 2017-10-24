Стеф Карри оштрафован на 50 тысяч долларов, но избежал дисквалификации

Разыгрывающий Стеф Карри оштрафован лигой на 50 тысяч долларов по итогам инцидента в матче с «Гризлис», когда он бросил капу в судью, сообщает The Score.

Стоит отметить, что 2-кратный MVP лиги избежал дисквалификации.

В концовке матча с «Мемфисом» Карри забил лэй-ап в проходе и возмущенный тем, что арбитр не свистнул фол, бросил в него капу. 50 тысяч – максимально возможный штраф в данной ситуации.

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