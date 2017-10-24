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    Стеф Карри оштрафован на 50 тысяч долларов, но избежал дисквалификации

    Теги Голден Стэйт НБА штрафы судьи Стефен Карри

    Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри оштрафован лигой на 50 тысяч долларов по итогам инцидента в матче с «Гризлис», когда он бросил капу в судью, сообщает The Score.

    Стоит отметить, что 2-кратный MVP лиги избежал дисквалификации.

    В концовке матча с «Мемфисом» Карри забил лэй-ап в проходе и возмущенный тем, что арбитр не свистнул фол, бросил в него капу. 50 тысяч – максимально возможный штраф в данной ситуации.

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