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    Суд вынес обвинительный приговор бывшему президенту РФБ Аникеевой

    Теги происшествия РФБ Юлия Аникеева

    Чертановский суд Москвы в понедельник признал виновной в хищении 44 миллионов рублей экс-президента РФБ Юлию Аникееву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где идет оглашение приговора подсудимой.

    Суд начал оглашение с заявления о признании доказанными обвинений в отношении Аникеевой. Наказание для нее будет названо в заключительной части судебного акта.

    В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить Аникееву к шести годам колонии общего режима.

    По версии следствия, Аникеева и бывший главный бухгалтер РФБ Михаил Кочарян с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, при пособничестве бухгалтера Елены Силиной похищали средства РФБ. С февраля 2014 года по август 2015 года с подконтрольными Аникеевой индивидуальными предпринимателями заключались фиктивные договоры, после чего на их банковские счета переводились денежные средства РФБ. Эти средства обналичивались и передавались Силиной, а затем Кочаряну. Мошенническая схема была выявлена в декабре 2015 года вновь избранным руководством РФБ в ходе аудиторской проверки, после чего новый глава федерации обратился в правоохранительные органы.

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