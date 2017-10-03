Приговор Юлии Аникеевой по делу о хищении огласят 23 октября

Оглашение приговора бывшей главе РФБ Юлии Аникеевой по делу о хищении средств организации состоится 23 октября, информирует «Р-Спорт».

Судебное заседание прошло во вторник в Чертановском суде Москвы. 48-летняя Аникеева подозревается в мошенничестве в особо крупном размере – более 40 миллионов рублей.

Гособвинитель попросил суд приговорить Аникееву к шести годам колонии общего режима.

Бухгалтер Елена Силина ранее получила 3,5 года колонии за пособничество в хищении.

Бывшего президента РФБ Аникееву могут приговорить к шести годам колонии